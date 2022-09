Sant Josep invierte cerca de 400.000 euros en la mejora de escuelas del municipio

El Ayuntamiento de Sant Josep ha invertido cerca de 400.000 euros en un total de 15 actuaciones para la mejora de instalaciones en centros educativos de Infantil y Primaria del municipio durante los meses de verano. Así lo explicó este lunes la concejala de Educación, Àngels Marí, en una nota.

Estos trabajos han coincidido con los iniciados por el Ibisec para cambiar las ventanas y persianas de los colegios Sant Jordi, L’Urgell y Can Guerxo, «una reivindicación largamente esperada por estos centros que por fin ha sido atendida», señaló la edil de Educación que admitió que han tenido que ajustar la planificación de obra, pero se ha conseguido que, prácticamente todo, «esté acabado a tiempo», añadió.

Las actuaciones programadas se han llevado a cabo en todos los centros educativos municipales, desde las escoletes del Ayuntamiento a las escuelas de Primaria, aprovechando las vacaciones escolares de verano.

«Intentamos aprovechar al máximo el tiempo, ajustando mucho el inicio de los trabajos para que todo esté a punto en el retorno a las aulas de los niños», explicó por su parte el concejal de Edificios Municipales, Josep Guasch.

Pese a ello, aún hay una obra de las previstas que sigue en marcha: la de mejora del gimnasio y la sala polivalente del colegio L’Urgell, que se ha remodelado en profundidad (con un presupuesto de 76.000 euros) para dotarla de nueva iluminación, megafonía y otras reformas que, «por el retraso en la llegada de algunos materiales», aún no han finalizado. Se espera que esta obra esté acabada el próximo día 20. También terminarán sobre esa fecha, adelanta el Consistorio, otros trabajos de acondicionamiento en el centro por valor de 50.000 euros.

El colegio Ses Planes cuenta este curso con un nuevo parque infantil, con pavimento de goma (40.000 euros) y también se han habilitado varios toldos para dar sombra en los patios (15.300 euros). Además, se ha repintado(17.282 euros).

En los centros de Es Vedrà (17.282 euros), Sant Jordi (18.003 euros), Can Guerxo (5.841 euros) y Can Raspalls (18.046 euros) también se han hecho trabajos de pintura, así como en las escoletes de Cala de Bou y Es Vedranell, donde se han llevado a cabo trabajos de adecuación (17.922 euros). En el centro escolar de Sant Jordi se ha instalado un toldo en el patio con un presupuesto de 2.735 euros y en Can Raspalls ya cuentan con nuevas bombas de climatización, según detalla Sant Josep.

En la Escola Municipal de Música de Can Blau se han llevado a cabo mejoras exteriores por 48.000 euros y otros 2.500 euros en la instalación de la nueva puerta del garaje.