El Consell de Ibiza tiene cuatro propiedades okupadas e inicia el desahucio de dos

El Consell de Ibiza ha iniciado el desahucio de dos de los cuatro inmuebles de carretera que son de su propiedad y que, en este momento, se encuentran okupados. Se trata de la casa de peones camineros situada en ses Salines y de una vivienda junto al cruce de Jesús, que tanto el Ayuntamiento de Sant Josep como el de Santa Eulària habían reclamado a la institución insular para poder llevar a cabo en ambas actividades municipales. Las otras dos están en Sant Jordi y Sant Rafel.

Este fue el motivo que llevó al Consell a emitir una orden para realizar una inspección que permitiera conocer cuántas propiedades de carretera son de su competencia. «Ahí nos dimos cuenta de que teníamos cuatro, quizás haya una quinta en Sant Joan, y que todas estaban okupadas. Ningún gobierno había hecho nada al respecto hasta ahora», justifica el conseller de Territorio e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan.

Lo que sucede es que la situación jurídica de cada propiedad es diferente. Algunos de estos bienes son demaniales, lo que significa que no puede ser usucapidos, es decir, que conllevan una protección extra que no permite que puedan llegar a pertenecer al okupa.

Sin embargo, algunas de estas edificaciones son bienes patrimoniales, por lo que sí pueden ser usucapidos si las personas que residen ahí pueden demostrar que llevan determinados años en esa propiedad. «Cuando se elabora el informe jurídico sobre la situación que tenemos, enviamos notificaciones a cada uno de los okupantes para interrumpir el proceso de usucapión (en dos de las viviendas). Si el Consell notifica al okupante que es suyo, la usucapión se interrumpe y esta es la manera de proteger la propiedad», explica Juan.

En este sentido, el Consell interrumpió la posibilidad de que los okupantes hicieran suyos los bienes antes de verano y las policías locales se encargaron de notificar a las personas que habitan las cuatro propiedades el desalojo. Pero en el caso de las de Jesús y ses Salines, se dio un paso más. «Hemos iniciado el proceso de recuperación de oficio y se les ha notificado una resolución, firmada por el presidente del Consell, que dice que esas infraestructuras son propiedad de la institución y se les insta a alegar el motivo por el que están ahí. Esto se ha hecho este verano y los okupas tienen un plazo para presentar alegaciones», sostiene Juan.

En el caso de la casa de peones de ses Salines, no han alegado nada. «El presidente ya ha resuelto el procedimiento y, en los próximos días, tienen que abandonarla. Si no lo hacen, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, hay que ir al juzgado a pedir una autorización (como pasó en mayo en la vivienda okupada en Sant Mateu)», indica.

En cuanto a la vivienda de Jesús, Juan dice que se ha notificado el inicio de expediente a una de las personas, pero al resto de las que viven ahí no se ha podido porque no estaban presentes. «Así que lo hemos enviado al Boletín Oficial del Estado, pero aún no se ha cumplido el plazo para la presentación de alegaciones», añade. Lo que sí que saben, a diferencia de la otra propiedad, es que «no está okupada desde hace mucho tiempo porque hace un par de años no teníamos noticias sobre esto».

De momento, se ha priorizado el desahucio de estas dos porque había una petición de cesión por parte de los ayuntamientos y se espera que queden vacías este mismo año. Las otras dos tienen casuísticas diferentes, subraya Juan, y «habrá que ver qué pasa más adelante».

Sant Josep y Santa Eulària

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sant Josep pidió al Consell que le cediera la casa de peones para usarla como albergue o para acoger a gente durante periodos determinados en los que estén realizando investigaciones en el Parque Natural.

Este espacio, que es propiedad de la máxima institución insular, se cedió en 2009 al Govern balear para llevar a cabo actividades medioambientales que nunca se realizaron, así que el Consell solicitó recuperarla. La sorpresa, recuerda Juan, fue que la recuperaron okupada, situación que trastocó los planes de Sant Josep. «El Ayuntamiento nos dijo que no la querían así, por lo que hemos actuado nosotros», reitera el conseller. El consistorio dice que el objetivo de utiliza esta propiedad es poner en valor la zona, al tratarse de un parque protegido, y reitera su intención de acoger a profesionales relacionados con el medio ambiente.

Por su parte, Santa Eulària ha solicitado al Consell poder utilizar las instalaciones para «cuando hay emergencias de usuarios de Servicios Sociales, ya que, a veces, no tenemos dónde ubicar a las personas y se tienen que hacer contratos con hoteles, hostales... Nosotros no pedimos la titularidad, se solicita el uso de la instalación y, a cambio, se hacen las obras de mejora para acondicionarlo», como en el caso de Sant Josep.