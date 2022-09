«Existe una política sexual implícita en la economía que genera desigualdad»

«Tenemos que hacer emerger los cuidados como una necesidad social. Es el leimotiv que nos ha puesto en funcionamiento a las feministas que hacemos análisis de la economía». Son palabras de la economista Carmen Castro durante la III edición de las Aulas Feministas de Ibiza y Formentera, cuya segunda jornada se desarrolló ayer en el auditorio de Can Ventosa.

Durante su conferencia ‘Claves feministas para una economía en igualdad’, Castro puso en valor el cuidado de las personas como uno de los ejes transformadores de la economía mundial. «Naciones Unidas dice que atender las necesidades de cuidado de las personas (infancia y dependientes) podría generar 147 millones de empleos públicos de calidad hasta 2030», destacó. Pero esto solo será posible, añadió, cuando haya igualdad entre hombres y mujeres.

A modo de ejemplo, la feminista hizo una comparativa con el trabajo de cocinera, mayoritariamente en femenino si se habla de ello en el ámbito privado. «Aquí es una actividad más que se hace por abnegación. La satisfacción depende del bienestar que podemos otorgar al resto, por lo que parece que no tiene valor. Pero si esta misma actividad se realiza en lo público, como en un restaurante, genera riqueza, por lo que tiene reconocimiento social y económico», recalcó.

Esta diferencia, a su juicio, no favorece al desarrollo humano de la mujer, a pesar de que requiere de las mismas habilidades. Por ello, Castro reiteró la necesidad de «desmontar» esa creencia de que hay diferencias entre lo público y lo privado. Esto se resume, explicó, en que al ser humano le han hecho creer que hay dos esferas: la ‘in’, conocida como la de la economía productiva, y la ‘out’, que es aquella que no pasa por los mercados, pero que es fundamental para el sostenimiento de la vida porque se centra en los hogares. «Esta es una de las grandes falacias. No son esferas excluyentes, sino que una precisa de la otra», matizó. «La economía productiva requiere de toda la actividad que se realiza en la esfera ‘out’, que puede decirse que es la economía B de la economía convencional. Ahí está gran parte del trabajo no remunerado que, principalmente, realizan las mujeres», lamentó la feminista.

Estas son dos de las «ficciones que nos hemos ido tragando y que afectan a las mujeres desde un punto de vista feminista», indicó Castro, que puso en el listado otra más: la economía como único elemento para cubrir las necesidades. «Solo vemos la visión monetaria de la economía y olvidamos que esta tiene que ver con la vida. Y aquí hay que ver cómo afecta a mujeres y hombres en cuanto a condiciones de vida porque si aplicamos la visión feminista a la economía los elementos cambian», añadió. De hecho, es firme defensora de «desfamiliarizar», de quitar a las familias la responsabilidad exclusiva de tener que atender las necesidades y colocarla en la responsabilidad pública, social y colectiva.

Finalmente, para la economista es fundamental «despatriarcalizar». «Hay que poner de relieve que existe una política sexual implícita en la política económica, que está generando desigualdad. Hay que desmontar el monopolio de poder económico masculino. Es algo así como ‘todas para uno y uno para todas’. La ONU ya desveló que la industria de la explotación sexual en el mundo es el segundo cuantitativo económico, detrás de la trata y el tráfico de mujeres», subrayó Castro. «Las mujeres no tenemos la consideración de sujetos económicos plenos de derecho. La mayor parte de cómo se otorgan los derechos económicos a las mujeres tiene que ver con nuestra posición y relación con otros seres. Por eso nos queremos introducir en el mundo laboral y acceder a derechos económicos», concluyó la economista.

Independencia de las mujeres

En esta línea se mostró también la profesora de Filosofía Moral de la Universidad Rey Juan Carlos Ana de Miguel, durante su conferencia ‘La infraestructura sobre la que se levanta y sostiene la economía’. En su intervención hizo hincapié en la necesidad de que las mujeres sean autónomas. «Nuestra fuente de realización es trabajar y depender económicamente de una persona no puede volver a pasar», manifestó. En este punto, coincidió con Castro al decir que, desde el siglo XIX, las mujeres se quieren incluir en la esfera de lo público, en el mercado, para poder tener autonomía».

Mismo parecer a la hora de hablar sobre el beneficio económico de explotar a las mujeres. Para De Miguel va más allá, y es que los hombres no solo extraen beneficios económicos, sino también de carácter de autorealización humana. Por ello, inició un debate sobre la emancipación de las mujeres ligada a la economía. «Si yo dependo de la supervivencia de otra persona, las relaciones de poder son inevitables», destacó. Para la docente, la economía se ha creado porque la primera necesidad del ser humano es la seguridad y «esta solo la puede aportar el feminismo», concluyó.

Las conferencias se trasladan a Formentera (Sala de Cultura-Cine) hoy, de 10 a 13 horas de la mano de Montserrat Boix, periodista y delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE (10 horas). Además, se expondrán buenas prácticas en la lucha contra la brecha salarial desde las administraciones públicas de distintas comunidades autónomas. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, clausurará las jornadas en Formentera. En el acto de inauguración, el pasado jueves en Ibiza, participó la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro.