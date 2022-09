El consenso para crear la denominación de origen de Ibiza «no es un requisito»

El BOIB del pasado 1 de septiembre recoge el rechazo del personal del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria del Govern a «cada una de las oposiciones presentadas» por parte del Consell de Ibiza y de la Agrupació de Defensa Sanitària (ADS) Apícola Amics Apicultors d’Ibiza. De ahí que ese departamento del Govern balear considere «que la solicitud de la denominación de origen protegida Mel d’Ibiza/Miel de Ibiza cumple las condiciones y los requisitos que se establecen en el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo».

Ese Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria descarta que, como se pedía en las alegaciones, sea necesario crear previamente un consejo regulador, pues «ni el Reglamento (UE) 1151/2012 ni el Real Decreto 1335/2011 establecen su necesidad» para solicitar una denominación de origen: «Es evidente la imposibilidad de crear un consejo regulador de una denominación de origen que actualmente no existe», justifican.

En cuanto a la «carencia de consenso y consulta previa a los intereses económicos del sector apícola de Ibiza», estima, tal como se defiende desde la Associació d’Apicultors d’Ibiza, que la legislación no incluye esos requisitos. Además, el Govern también rechaza la alegación en la que se advierte de la posibilidad de que haya mieles producidas en la isla que no cumplan todos los requisitos del pliego de condiciones: «El objetivo de la denominación de origen no es incluir toda la miel producida en Ibiza, sino reconocer y proteger la miel de calidad diferenciada y vinculada al medio geográfico de Ibiza». Muchos néctares ibicencos podrían quedar pues marginados por esa DOP, avisan desde el Consell y desde la ADS.

El Govern también rechaza la alegación que pone en duda los estudios hechos para la caracterización de la miel de Ibiza, pues desde el Consell y la ADS «no aportan ningún aval técnico ni científico que permita desvirtuarlos»

El Servicio de Control y Calidad Agroalimentario también rechaza la alegación que pone en duda los estudios hechos para la caracterización de la miel de Ibiza, pues desde el Consell y la ADS «no aportan ningún aval técnico ni científico que permita desvirtuarlos». Y defiende que los parámetros de la miel y los requisitos para obtenerlos sean «más exigentes que los establecidos en la normativa general», pues se trata de «una necesidad evidente, puesto que se pretende garantizar una calidad diferenciada».

Respecto a las restricciones de las que se quejan algunos apicultores, en la DOP se indica que «en caso de ausencia de alimentos en el medio natural y con la única finalidad de garantizar la supervivencia de la colonia, se puede dar de comer a las abejas productos a base de azúcares y extractos de plantas». No permite el uso de polen ni de sustancias con aditivos.

También rechaza el transporte de miel a granel («puede influir negativamente en su aroma y en el sabor») y estipula condiciones muy concretas para la captura de enjambres y para desabejar, que en este caso debe hacerse mediante «ramas de romero utilizadas como un cepillo o como combustible para ahumadores».