Los apicultores de Ibiza, a la gresca por la denominación de origen

Los apicultores ibicencos están a la gresca desde que la Associació d’Apicultors d’Ibiza, presidida por Vicent Marí, presentó el pasado mes de abril ante la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Alimentación una solicitud para la tramitación de la inscripción en el registro de la Unión Europea de la denominación de origen protegida (DOP) ‘Miel de Ibiza/Mel d’Ibiza’. Tras cinco meses de trámites, la dirección general de Políticas para la Soberanía Alimentaria del Govern decidió el pasado 30 de agosto emitir una «decisión favorable» respecto al registro de esa DOP en la Unión Europea, pese a contar con la oposición (y las alegaciones) del Consell de Ibiza y de la Agrupació de Defensa Sanitària (ADS) Apícola Amics Apicultors d’Ibiza, asociación que se encuentra en las últimas fases del trámite de su legalización. La resolución del Govern ha sido remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que tramite la solicitud de inscripción ante la Comisión Europea.

El Consell, en principio y tras la reunión técnica que celebrará el lunes, no presentará recurso de alzada contra esa resolución y prefiere ‘batallar’ en esta pugna una vez la UE conceda la DOP y, posteriormente, se proceda a crear el consejo regulador de la marca, según indica una fuente de la institución.

«Nadie se enteró»

No obstante, en la institución insular y en la ADS están molestos por la manera como la Associació d’Apicultors d’Ibiza ha tramitado la solicitud: «Todo el proceso de petición de la denominación de origen protegida (DOP) europea se ha hecho sin hacer ruido, sin publicidad. Nadie se enteró, y menos los apicultores», se queja Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria de la institución insular. El técnico también lamenta cómo ha actuado el Govern en este asunto: «No nos han hecho caso, ha sido un poco impresentable, su respuesta [en las alegaciones] ha estado fuera de lugar».

¿De qué se queja el Consell, por qué se opone y por qué presentó alegaciones a la DOP defendida por la Associació d’Apicultors d’Ibiza? «Cuando se publicó el aviso en el BOE [en mayo] preguntamos a los apicultores si estaban al corriente y nos dijeron que no. Incluso uno de ellos, el principal productor comercial, no sabía nada: ni siquiera le habían consultado a él. Hay cinco productores (él tiene un 30% del total de las colmenas de la isla) de miel, que son los que cuentan a la hora de tener voz y voto en una DOP», detalla Joan.

«Además -añade- hay una nueva asociación que tampoco estaba al corriente», la flamante ADS, que en breve se dará a conocer. Un portavoz de esta asociación confirma el disgusto de sus asociados por cómo se procedió a la tramitación de la DOP, especialmente porque no se les consultó, además de porque, a su juicio, «es muy restrictiva», algo en lo que coincide Josep Lluís Joan: «Para esa denominación de origen hay unas restricciones arbitrarias, unas condiciones que limitan mucho a los apicultores. Por ejemplo, dice que las plantas cultivadas [por ejemplo los naranjos] no pueden ser incluidas como miel de Ibiza. Esos temas son los que deberían ser consensuados por el sector». Se trata, a su juicio, «de un reglamento en el que no se ha dado opción a participar, sin legitimidad y en el que no se ha verificado que los agentes económicos tengan voz y voto».

El técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria deja claro que «la postura del Consell no es estar en contra de que se otorgue esa DOP, sino que lo que quiere es que una marca que representa a Ibiza cuente con el consenso del sector. Y que se consulte a los agentes económicos más importantes, que son los que legalmente tienen que participar en ese trámite», algo que, asegura, no se ha hecho.

«Palmaria mala fe»

El presidente de la Associació d’Apicultors d’Ibiza, Vicent Marí, apuntaba ayer al respecto que las alegaciones presentadas por Consell y la nueva ADS son «inexplicables e inauditas» y que de ellas se «denota una manifiesta y palmaria mala fe». No quiso añadir más, pues, a su juicio, todo está «muy bien explicado en la resolución» que desestima las alegaciones y que fue publicada en el BOIB el pasado 1 de septiembre.

En cuanto al consenso y a la necesidad de consultar a las partes implicadas, Josep Lluís Joan explica que «la Unión Europea considera que en este procedimiento no sólo debe participar una persona jurídica, sino también otras entidades interesadas. Una DOP es una estructura abierta, no puede ser restrictiva en cuanto a quién puede participar. Y en ningún momento se ha convocado a nadie para decidir sobre este asunto». Se trata, afirma, de un requisito indispensable porque «a veces se utilizan las DOP o las IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas) como estructuras para eliminar a la competencia. Por eso hay que asegurar que no se ha creado algo para evitar la competencia entre operadores, por ejemplo incluyendo normativas que favorecen a determinados productores o que limitan al resto».

Antes, las denominaciones de origen protegidas eran una competencia nacional: «El Estado decidía. Y como había una delegación autonómica, esta era la que finalmente creaba el reglamento junto al sector. Pero desde hace unos años, para no crear 10.000 formas de DOP, Europa ha construido una estructura única: quien decide ahora quién entra o no es la UE. Quienes tienen el legítimo derecho a presentar esa solicitud son los operadores y lo único que hacen ahora las autonomías y el Estado es verificar que se cumple con la normativa europea.

Pero también deben verificar que estén ahí representados todos los sectores implicados», algo que, insiste, no sucede en este caso. «Desde el Consell estamos defendiendo al sector para que esté bien representado», recalca Joan: «Hemos propuesto que se retire ese reglamento y se prepare otro basado en el consenso del sector y donde estén todos representados y bajo la tutela del Consell, que es quien tiene la competencia en consejos reguladores». Un follón que tiene visos, si nadie lo remedia, de acabar en un serio cisma entre apicultores.