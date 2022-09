La reforma laboral «ha reducido» la precariedad de la mujer en el trabajo

La reforma laboral aprobada a comienzos de este año está teniendo «efectos positivos» en el ámbito de la igualdad, aseguraron ayer los ponentes que, en la primera cita de la tercera edición de las ‘Aulas feministas’, participaron en la mesa redonda que analizó, desde la perspectiva de género, ese sustancial cambio legislativo. Bajo el título ‘Economía para la igualdad. La agenda feminista’, el encuentro fue inaugurado ayer por la presidenta del Govern, Francina Armengol, que señaló que si bien se han producido «avances importantes» en la igualdad en el ámbito laboral, advirtió de que «aún existen dificultades» para que sea plena.

Algo que Armengol achaca al «patriarcado»: «Una mujer, para dedicarse a la política o a una empresa u otro trabajo, debe hipotecar otras cosas. Es una diferencia que sigue siendo real [...] Si la mujer no puede partir de la misma posición es difícil que rompa todos los techos de cristal», opina. Como presidenta balear se puso deberes: «Desde la Administración debemos eliminar las trabas que impiden a las mujeres conseguir todas sus aspiraciones. Queda mucho camino por recorrer en el ámbito público y privado».

La mesa redonda, moderada por Antònia Ferrer Juan (directora de la Oficina de la Dona de Ibiza) y titulada ‘Análisis con perspectiva de género de la reforma laboral’, fue abierta por Iago Negueruela, conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que indicó que si bien se han producido cambios profundos en el marco normativo para que se tienda hacia la igualdad, «hay aún ámbitos en los que se debe avanzar más». Por ejemplo, «falta que haya una transformación real en los centros de trabajo».

Recordó que el primer «gran cambio» tuvo lugar en 2007 con la Ley de Igualdad en las Empresas, diseñada desde el Ministerio de Trabajo y, por tanto, «con perspectiva laboral». Pero ya entonces, recordó el conseller, detectaron que contenía «lagunas» que impedían que penetrara y calara en el ámbito empresarial. De ahí que «en los últimos años se introdujera la obligatoriedad» de su implementación: «Es una pieza fundamental que debe empezar a rodar». Lo hace en las que tienen más de medio centenar de trabajadores.

En el Govern ya han notado que algo se mueve en ese sentido: «Creo que empieza a haber un cambio, en empresas y en sindicatos. De unos 100 planes de igualdad que había antes se ha pasado a más de 200 registrados en apenas seis meses. Se empieza a acelerar. Quizás porque las campañas de inspección han empezado». Que se apliquen «permitirá que haya más igualdad. Y de manera transversal».

Negueruela también valoró que haya registros de salarios en las empresas: «Es un factor clave, pues a veces la discriminación no se lleva a cabo con los salarios establecidos en los convenios, sino con los complementos no justificados. Ahora se puede comprobar si esos complementos son discriminatorios y sólo se dan a los hombres y no a las mujeres».

Respecto a la reforma laboral, el conseller de Trabajo apuntó que «atacar la precariedad es mejorar los derechos de las mujeres. La precariedad tiene cara de mujer». Y eso se nota, fundamentalmente, «en la temporalidad y en la parcialidad» de los contratos, que la reforma está aplacando más de lo que se intuía inicialmente. Así, hace siete meses «la temporalidad afectaba al 25% de las mujeres. Ahora, a un 12,8%», una media mejor que la europea. La reforma ha apuntado, especialmente, hacia la parcialidad, «una de las características del empleo femenino»: antes de los cambios laborales, la parcialidad afectaba al 24,8% de las mujeres; ahora al 14,9%, si bien lo ideal sería llegar al 12%, porcentaje desde el cual esa parcialidad ya es «voluntaria». Se trata de «un salto cualitativo enorme favorecido por la reforma laboral», según Negueruela.

Coincidió con esa apreciación de que la reforma ha «favorecido» la situación laboral de las mujeres Eva Cerdeiriña Outeiral, miembro de la comisión ejecutiva de CCOO Balears y secretaria de Políticas Públicas y Salud Laboral del sindicato. Sobre esos «efectos positivos», Cerdeiriña aportó varios datos relativos a las Pitiusas: 79 de cada 100 puestos ocupados por mujeres de estas islas en el primer semestre de este año son indefinidos; en 2021 sólo lo eran un 25%. La sindicalista recordó que la suma de temporalidad y parcialidad supone «una doble precariedad que padecen las mujeres de estas islas». De cada 100 con empleos temporales, 33 son a tiempo parcial.

Cerdeiriña advirtió de que si bien la reforma ha afectado a las féminas «positivamente», siguen existiendo «enormes brechas» de género. Abogó, en ese sentido, por que haya «más mujeres en las mesas de negociación sindical y en los centros de decisión», pues eso se traducirá en «una mayor atención hacia problemas que no son percibidos por los hombres». El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, que abrió las ‘Aulas Feministas’, ya hizo una alusión al respecto: «Cuando la inmensa mayoría que asisten a estas jornadas son mujeres significa que hay mucho que hacer aún».

A la pregunta de la moderadora sobre qué normativas han favorecido a la mujer en el ámbito laboral en los últimos años, Francisca Garí Perelló, vicesecretaria general y secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Balears, aludió a la subida del salario mínimo, pues «redujo la brecha salarial» (pero «la parte negativa es que la mayoría de quienes lo cobran son mujeres», advirtió), y la mejora de las pensiones con incrementos ligados al IPC y de las retribuciones mínimas, que «cobran sobre todo las mujeres». Ambas medidas han tenido «un impacto de género». Y como los anteriores ponentes, aplaudió la reforma laboral, pues ha supuesto «un punto de inflexión».

Lo que más preocupa a Garí es que si bien existen «las herramientas para acabar con la desigualdad en el mundo del trabajo, todo es sospechosamente lento. Se avanza poco, muy poco a poco». Un problema que «procede del patriarcado», justo como poco antes dijo la presidenta del Govern.

Dolores Fernández Tamargo, economista y presidenta del Espai Dones de Formentera, habló en la mesa redonda de la feminización de la pobreza, de cómo las mujeres perciben sólo el 10% de las rentas y poseen únicamente el 1% de las propiedades cuando producen el 50% de los alimentos y realizan el 66% del trabajo del mundo.