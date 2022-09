Concierto de Niña Pastori en Ibiza: «Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera»

2021 fue un año especial por el vigésimo quinto aniversario de la publicación de su primer disco, con una gira conmemorativa y la edición del recopilatorio ‘Sigo Navegando’. Desde la atalaya que supone un cuarto de siglo de carrera profesional, ¿qué le pasa por la cabeza al echar la vista atrás?

Impresiona un poco, porque piensas que cómo es posible que haya pasado tan rápido todo. Es una profesión muy intensa, en la que pasan muchas cosas, viajas mucho y el tiempo pasa volando. Son 25 años, pero te da la sensación de que acabas de empezar. No ha sido fácil, pero la verdad es que estoy súper orgullosa de tener una carrera muy estable, con un público fiel que me ha acompañado siempre y haciendo lo que más me apetecía en cada momento.

Se subió a un escenario, por primera vez, con solo ocho años. ¿Cómo recuerda ese momento?

Era Nochebuena, había un concurso de villancicos y le dije a mi madre que me quería apuntar. Me sabía dos canciones, que era lo que pedían, y tuve la gran suerte de ganar. A partir de ahí descubrí que esto me gustaba y mi madre pudo comprobar que yo podía cantar. Ella era cantaora y gran aficionada al flamenco, al igual que mi padre, así que me y ayudaron a seguir adelante para cumplir mi sueño y dedicarme a lo que más me gustaba.

¿Aprendió a cantar con su madre?

Sí. Iba con ella a todos los sitios, porque soy la más pequeña de cinco hermanos y la única chica. Nos ha criado también una tata, que era la hermana de mi bisabuela. Cuando mi madre se iba a trabajar, normalmente por la noche, me llevaba con ella y mis hermanos quedaban con la tata. Me gustaba mucho verla cantar, no me quedaba dormida y aguantaba hasta el final. Así que, como veía que disfrutaba, me llevaba con ella, sobre todo en verano, cuando actuaba en un tablao en Chiclana. Esa fue mi mejor escuela en el mundo del flamenco, porque no solo la veía a ella, sino también a todo el resto de artistas que actuaban: cante, baile y guitarra. Por suerte, crecí en un entorno en el que estábamos rodeados de grandes artistas.

Su hija compuso una de las canciones del disco ‘Bajo tus alas’, ¿cree que va a seguir sus pasos?

A las dos les gusta cantar, pero les da mucha vergüenza y son muy pequeñas todavía. Yo creo que podrían hacerlo perfectamente, pero no parece que vaya por ahí su vocación. Cuando me preguntan si me gustaría que mis hijas siguieran mi camino, recuerdo que yo he tenido la suerte de que mis padres me dejaron ser libre para elegir y quiero ser igual con ellas. Pienso que tu profesión debe ser muy vocacional y tiene que encantarte, porque es lo que va ocupar la mayor parte de tu tiempo.

Otro hito durante sus inicios fue cuando, con 12 años, Camarón la presenta en una actuación.

Mis padres son grandes admiradores de Camarón de toda la vida, así que fue un momento mágico que no olvidaré en la vida. Además, tuve la suerte de pasar todo el día con él. Estuve en su casa, dimos un paseo y por la noche nos volvimos a ver para el concierto en homenaje a un guitarrista de Cádiz. Era en un sitio muy bonito, el Teatro Andalucía, que ya no existe.

En febrero presentó su nuevo sencillo, ‘Osú qué niña’, ¿cuándo saldrá el LP?

El disco está casi terminado y está quedando precioso. Hay canciones muy buenas que me apetece presentarlas ya para refrescar el repertorio. Llevo temas de hace muchos años, que no los puedo dejar de cantar porque el público los pide, pero me apetece ofrecer otros nuevos en directo.

¿Qué se van a encontrar sus fans de Ibiza en el concierto de mañana en el festival Brisa Flamenca?

Lo mejor. Sinceramente, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Me lo paso muy bien con lo que hago y voy con muchas ganas y cariño para que sea una noche bonita y todo el mundo pueda disfrutar de la actuación.

Se cumplen 20 años de su único concierto en Ibiza hasta el momento. ¿Había vuelto por su cuenta a la isla en alguna ocasión?

No había vuelto y hace mucho tiempo de ese concierto, así que me apetece muchísimo actuar de nuevo. Tengo muchos compañeros que han ido tocando en estos últimos años en la isla y eso me ha dado muchas ganas de volver.

Este año la hemos vuelto a ver en la pantalla como coach de ‘La voz senior’. ¿Sus incursiones en televisión son un divertimento o un complemento a su carrera?

Es una combinación de ambas cosas. Por desgracia, hay muy pocos programas para compartir tu música y contar qué estás haciendo. ‘La voz’ es uno de ellos y, además, conoces a otros artistas y aprendes de ellos. Si estás de gira o presentas un nuevo disco, es una forma de que la gente pueda enterarse. Es verdad que están las redes sociales, pero es muy complicado difundir la música en la radio y la televisión actualmente.

¿Cómo se lleva con las redes sociales?

Bien, pero tampoco les dedico mucho tiempo. Me gustan porque te acercan a tus fans y puedes contarles tus cosas, cuando antes era complicadísimo. Pero tampoco se me va la vida en ello y veo que hay gente demasiado pendiente de las redes sociales. Tengo personas a mi alrededor que están todo el día con el teléfono en la mano y me resulta algo obsesivo. Pueden llegar a suponer cierto peligro, pero a mí me gustan para intercambiar el contacto con la gente que te quiere.