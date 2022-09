Un centenar de taxistas se opone a la ampliación de las estacionales en Vila

Un taxista asalariado ha presentado una instancia en el Ayuntamiento de Ibiza con la firma de un centenar de compañeros en contra de la ampliación del primer turno de las licencias estacionales. En el escrito, pide que se convoque una reunión con las asociaciones de taxistas para «intentar llegar a un acuerdo». «Creemos que no tiene lógica hacer esto. Ya se está notando la bajada de trabajo y más se notará a partir del día 15», argumenta el taxista, que agrega que la ampliación de un mes del periodo de actividad del primer turno de las estacionales «no arreglará nada con respecto a los clientes». «Y causará muchos problemas entre nosotros».

El segundo teniente de alcalde, Aitor Morrás, afirma que no tiene problema alguno en reunirse con los taxistas, pero apunta que, en este caso, ninguna asociación se lo ha pedido. «No estamos favoreciendo a ningún turno, sino tratando de garantizar que el servicio sea eficiente», justifica Morrás.

El también concejal de Movilidad reconoce que un centenar de firmas (de los más de 700 taxistas) es «un número considerable», pero insiste en que la medida se ha adoptado después de consultar las previsiones turísticas de septiembre con el sector hotelero y del ocio. «El Ayuntamiento ha de velar por el interés general de los ciudadanos, y no hay que olvidar que el del taxi es un servicio público», insiste, al tiempo que destaca que hay «una necesidad» y recuerda que «ya pasó» al principio de la temporada: «Los taxistas decían que no hacían falta las estacionales y luego se quejaban de que no había suficientes».