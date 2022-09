Tribunales: Una sentencia rechaza suspender multas contra viviendas turísticas ilegales en Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictó una sentencia justo antes del verano en la que rechazaba dejar en suspenso la tramitación de los expedientes de sanción por parte del Consell de Ibiza contra la oferta ilegal de viviendas vacacionales.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Ibiza y Formentera (Apartur) y la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Ibiza presentaron un contencioso administrativo contra el Consell por su «inactividad» en la regulación de la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas. En concreto, la delimitación de las zonas aptas para su explotación a través de un Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) o el Plan Territorial Insular (PTI), tal como preveía la ley balear de turismo de 2012.

Las dos asociaciones demandantes pidieron como medida cautelar la suspensión de los procedimientos sancionadores ya incoados o aquellos que se iniciasen durante la instrucción del recurso. La ‘amnistía’ solicitada también incluía la paralización de la ejecución de las multas ya impuestas relativas a publicidad y comercialización de estancias turísticas.

El tribunal balear desestima la pretensión de los recurrentes con el argumento de que «una eventual sentencia estimatoria que declarase la obligación del Consell de tramitar y aprobar a través de un PIAT o el PTI la zonificación para la comercialización de estancias turísticas en viviendas, no produciría efecto alguno en los procedimientos sancionadores ya incoados por supuestas infracciones cometidas con anterioridad a su aprobación».

Apartur organizó hace dos años una charla coloquio con el título ‘Fin al problema de las viviendas de uso turístico en Ibiza’, con la intervención del que entonces era su abogado, Juan García-Gallardo Frings, actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León en representación de Vox.

El Consell de Ibiza es el único de Balears que no ha aprobado la zonificación turística. Su presidente, Vicent Marí, afirmaba en julio a este diario que tras la aprobación de la nueva ley turística, la institución dispone de «cuatro años para hacerlo». «Hemos iniciado el procedimiento para contratar los trabajos para su elaboración y fijar el techo de determinadas zonas. Hay muchos frentes abiertos. Somos prudentes. Si no funciona el día a día, no podemos llevar a cabo proyectos de futuro. No eludimos nuestra responsabilidad, pero con los medios que tenemos...».