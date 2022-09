Desde que plataformas como TripAdvisor han dado voz a los comensales para juzgar los lugares en los comen o duermen durante sus vacaciones, acertar a la hora de elegir restaurante u hotel es más fácil. Aunque no siempre funciona. Es el caso de este comensal que decidió ir a un restaurante de Ibiza "ante la maravillosa nota que daban los internautas".

"Un sitio espantosamente cutre y sucio en el que dan bocadillos de dudosa calidad", así califica al lugar en la primera línea de su reseña. A continuación, resalta el hecho de que fuera un italiano quien estaba "recogiendo la grasa de los jamones de jabugo colgados, mientras te mete la sobrasada en la mini parrilla con el queso". El cliente afirma que comió un bocadillo con "la sobrasada fría, el queso sin fundir y el pan vulgar", además de hacerlo "rodeado de italianos gritando".

El dueño del restaurante no dudo en responder a la crítica de este comensal. "Lo que aflora de tu comentario es una rabia hacia los italianos que no se entiende", critica el propietario. "Si se cae grasa de un jamón, ¿quién lo debe recoger? ¿Un español? ¿Mejor un andaluz?", pregunta visiblemente enfadado al cliente. "Entiendo que no te haya gustado el bocadillo, los gustos son personales, pero decir que el local es cutre y sucio, esto no lo acepto", declara el encargado del establecimiento antes de darle al cliente las "gracias por opinar".