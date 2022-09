Sólo el 16% de los adolescentes varones de Ibiza nunca ve pornografía

El 30,6% de los varones de entre 14 y 18 años ven pornografía frecuentemente (17,5%) o a diario (13,1%), un porcentaje que se reduce al 6,3% en el caso de las chicas (5,5% frecuentemente; 0,8%, cada día), según consta en ‘Adolescentes de Ibiza: ni lo tienen claro ni lo tienen fácil’, un estudio sobre la población escolar de la isla elaborado por el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) que aborda las relaciones de pareja y sexuales de los jóvenes, la esfera digital en la que se desenvuelven, la igualdad y la sexualidad. Este trabajo, dado a conocer ayer en rueda de prensa celebrada en la sede del Consell, supone la segunda parte del estudio divulgado en junio sobre identidad y orientación sexual y sus opiniones, actitudes y comportamientos ante las personas LGTBIQ+. En el estudio han participado 1.823 alumnos ibicencos: el 51% eran hombres y el 49%, mujeres.

Belén Alvite, coordinadora del Cepca, hace hincapié en la importancia de la estadística relacionada con el uso de Internet, pues dibuja un panorama preocupante: sólo el 15,8% de los adolescentes varones nunca ven pornografía a través de las redes, 48,6% en el caso de las mujeres. Entre los chicos, ese porcentaje aumenta al 25% en el caso de ver porno «alguna vez» (33,9% ellas), y al 28,6% (11,2% las chicas) cuando se trata de «ocasionalmente». Pero según Alvite, lo más alarmante es que casi uno de cada tres muchachos contemplen en sus ordenadores o móviles ese tipo de prácticas sexuales frecuentemente o cada día. «Es una bomba de relojería», advierte Carolina Escandell, consellera ibicenca de Bienestar Social, en referencia a que la educación sexual de esos jóvenes se base en el consumo indiscriminado de pornografía en vez de en una comunicación «fluida y sana» al respecto con familiares, expertos o educadores.

Sexting

Menos envíos de vídeos sexuales «de lo que imaginamos»

«Damos por supuesto algunas cosas de los adolescentes, pero cuando les preguntas recibes una bofetada de realidad. Creemos saber lo que piensan, y no es así. Hay que preguntarles y dejar de tener percepciones preestablecidas», indica la consellera de Bienestar Social al referirse a este estudio, que a su juicio incluye «conclusiones muy interesantes» que ahora deberán «trabajar» y que «marcan un camino muy claro de actuación». Un ejemplo de esa bofetada de realidad: «No mandan imágenes o vídeos suyos con contenido sexual íntimo tan frecuentemente como pensamos», afirma Alvite: el 85,8% de los varones y el 76,3% de las mujeres encuestadas nunca lo han hecho, mientras que el 11,1% de ellos y el 18,6% de ellas lo han hecho alguna vez. Ocasionalmente, el 2,2% y el 4,1%, respectivamente. Frecuentemente, el 0,5% de los chicos y el 1% de las jóvenes. Y a diario (o casi), el 0,4% de los muchachos (0% ellas).

Eso sí, es más frecuente que reciban vídeos de contenido íntimo o sexual de algún amigo o amiga o de alguien de su entorno: alguna vez les ha ocurrido al 25,2% de los hombres y al 23,1% de las mujeres; ocasionalmente, al 7,2% y al 5,8%, respectivamente; frecuentemente, al 2,5% de los varones y al 1,3% de las féminas, y cada día al 0,8% de ellos (a ninguna de ellas). También suelen ser «más respetuosos» a la hora de compartir o reenviar los vídeos o fotos de contenido sexual que les mandan amigos o personas de su entorno: el 91% de los adolescentes afirman que no lo hacen jamás, porcentaje que asciende a casi el 96% cuando se pregunta a las adolescentes.

Sí es más alarmante que «alguna vez» (16,1% hombres; 27,7% mujeres) o «de manera frecuente o a diario» (el 3,3% ellos y el 3,9% ellas) hayan recibido mensajes con contenido sexual procedentes de desconocidos .

Sexo

El 70% ya ha mantenido relaciones sexuales consentidas antes de los 16 años

Los encuestadores no se anduvieron con rodeos cuando preguntaron a los 1.823 alumnos de la isla: «Vamos directos al grano. Grano, grano», recalca Alvite. El 64,1% les confesaron que no han mantenido relaciones sexuales; el 35,9%, que sí.

La primera relación sexual con penetración se produce, de media, a los 14,7 años, casi igual que en el estudio realizado en 2018 (14,6 años). En el caso de los hombres, se inician antes, a los 13,1 años; las mujeres, a los 14,8 años.

El 18,1% de los adolescentes «debutan» en torno a los 13 años, y el 25,6%, a los 14 años, porcentaje que se eleva al 26,2% cuando llegan a los 15 años. Es decir, alcanzada esta última edad son «sexualmente activos» casi el 70% de los jóvenes. De ahí que el porcentaje descienda desde los 16 años (21,1%), hasta caer abruptamente al 9% en el caso de los que se inician a los 17 y 18 años: «Las familias debemos contar con eso para no llegar tarde y darles información con antelación, de manera que cuenten con herramientas» para enfrentarse a esa situación, apunta la responsable del Cepca.

Métodos barrera

Sólo el 50,9% usa siempre preservativo

Casi la mitad de los encuestados (49,1%) se han puesto alguna vez en riesgo al mantener relaciones sexuales sin preservativo. «Es un porcentaje muy elevado», exclama Alvite, similar al del estudio realizado en el año 2018 (Sextima!). Las consecuencias las conocen -avisa la responsable del Cepca- en el hospital Can Misses: «El reflejo de ese porcentaje es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual». A veces de extraordinaria gravedad. El 10,7% de los jóvenes nunca lo emplea; el 11,2%, casi nunca, y el 27,2%, casi siempre, pero no siempre. Sólo se lo ponen cada vez que tienen sexo el 50,9% de los alumnos.

¿Y por qué motivo no usan condones? El 28,3% porque en ese momento no tienen; el 21% porque usan otros métodos anticonceptivos; el 20,3% porque no les da la gana; el 17,1% porque su pareja no quiere; el 15,6% porque considera que el látex les impide sentir el mismo placer, y el 15,2%, «por otros motivos».

Comportamientos tóxicos

Demasiados celosos y celosas

En el análisis de los comportamientos tóxicos dentro de la pareja destaca el apartado de los celos: el 67,2% de los chicos y un 68,3% de las chicas creen que sus parejas lo son. ¿Y perciben ellos mismos que tienen ese tipo de actitud? El 50,1% de los alumnos, sí, por un 61,9% de las alumnas. También es preocupante que el 21,8% de las parejas de los hombres y el 23,7% de las mujeres les impidan ver a sus amigos o amigas, así como el elevado porcentaje (30% en las parejas de chicos, 32,6% en las de chicas) quieran saber en cada momento dónde están. El 23,6% de los varones consideran que les controlan las redes sociales, por un 25,7% en el caso de las mujeres. Reconocen que vigilan el Instagram o el Facebook de sus relaciones afectivas el 9,8% de ellos y el 17,1% de ellas. Es igualmente alarmante que el 27,7% de las mujeres confiesen que son insultadas por sus parejas (el 20,1% en el caso de los hombres), y que el 17,9% se sientan humilladas (9,7% ellos), así como que el 12,1% hayan sido amenazadas (7,8% de los varones). Llama la atención que el 31,8% de los entrevistados y el 30,6% de las entrevistadas admitan que no cuentan determinadas cosas a sus parejas por miedo.

Opiniones

Uno de cada cuatro varones cree que el feminismo es igual de malo que el machismo

Tanto Alvite como la consellera de Bienestar Social expresaron su preocupación por las opiniones que tienen algunos alumnos. Por ejemplo, el 25,1% de los chicos cree que el feminismo es igual de malo que el machismo. Ojo, un 13% de las chicas también piensa así. «No es ninguna tontería», afirma Carolina Escandell, que avisa del peligro de que esas opiniones «se extiendan» en los grupos de amigos. Son menos, pero haberlos haylos, que opinan que las chicas son inferiores a los chicos (así piensa el 4,6% de ellos y el 3,7% de ellas), que es obligación de las mujeres tener relaciones sexuales con su pareja (3,6% y 2,7%, respectivamente), que si una muchacha sufre acoso sexual es porque se lo merece (3,7% y 2,2%), que es normal que los varones tomen las decisiones dentro de la pareja (4,6% y 2,2%) y que «los chavales que ligan son unos cracks y las chavalas una guarras» (5,3% y 4,4%).

Actuaciones

296 sesiones a 5.064 alumnos

El estudio ofrece, a juicio de Carolina Escandell, datos «muy preocupantes», así como una «foto clara» de la situación. El Cepca, mientras tanto, continúa actuando y sembrando su semilla en los centros educativos, donde ha realizado este año 296 sesiones para 5.064 alumnos, a los que han hablado de prevención de violencia de género, de igualdad de género, de sexo y pornografía, de los móviles y las redes sociales, y de igualdad y tolerancia.