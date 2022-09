El informe técnico del Ayuntamiento de Sant Josep califica de «grave, como mínimo», la infracción urbanística detectada el pasado 2 de mayo por un celador de obras en la villa de Cala Tarida comprada unos meses antes por el jugador argentino de fútbol del Paris Saint Germain (PSG), Lionel Messi. Las obras consistentes en «movimientos de tierra, realización de bancales, cambios en la topografía del terreno, excavaciones para instalaciones y cimientos» se estaban ejecutando en el momento en que se llevó a cabo la inspección municipal.

Al acometerse sin licencia, en un terreno clasificado como suelo rústico, la infracción urbanística se califica como «grave». De todos modos, parte de la parcela se halla en zona 2 (pendiente entre el 20 y 40%) según el Plan Territorial Insular (PTI) de Ibiza y parcialmente en suelo rústico protegido por riesgos de erosión. También se halla en área de protección de riesgo de vulnerabilidad de acuíferos. Por ello, el informe técnico señala que las obras descritas como graves y ejecutadas en suelo rústico protegido se tipifican como «infracción urbanística muy grave», pero no aclara si es este el caso.

Orden de paralización en mayo

Ante esta situación, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, dictó en mayo un decreto en el que se ordenaba la paralización de las obras y el restablecimiento de la legalidad urbanística. El informe del técnico municipal también señala que se debe incoar un proceso de sanción. No obstante, según explicó ayer un portavoz municipal, aún se está en fase de «diligencias previas» y no se ha iniciado el correspondiente expediente de infracción urbanística.

El informe técnico señala que en el momento que el celador acudió a la finca, la persona encargada de la obra le dijo que no estaba autorizado a permitirle el acceso a la vivienda. Así, el informe puntualiza que las obras descritas podrían no comprender la totalidad de las que se estaban ejecutando. El portavoz municipal informó de que el promotor acató la orden de paralización de los trabajos consistentes en los movimientos de tierra.

Compra por 11 millones

Tal como ha revelado Periódico de Ibiza y Formentera, Messi adquirió por 11 millones de euros el pasado mes de febrero esta villa en Cala Tarida, a pesar de que la vivienda no contaba con el certificado de final de obra ni, por tanto, cédula de habitabilidad. El problema radica en que el anterior propietario dividió el garaje (un volumen exterior) y construyó habitaciones, uso no permitido y que, obviamente, no estaba en el proyecto aprobado.

Para obtener el certificado de final de obra, el exjugador del FC Barcelona debe derribar las divisiones del garaje, según apunta el portavoz municipal. De todos modos, ahora se añade la infracción de los movimientos de tierra y los bancales que se estaban ejecutando en mayo sin la correspondiente licencia. En este caso, el promotor también tiene la obligación de restablecer la realidad física alterada, además de hacer frente a la correspondiente sanción.