79 adolescentes de Ibiza revelan que les han forzado a mantener relaciones sexuales

La consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, y la directora del Centro de Prevención y Conductas Adictivas (Cepca), Belén Alvite, presentaron ayer en la sede del gobierno insular 'Adolescentes de Ibiza: ni lo tienen claro ni lo tienen fácil', la segunda parte de un estudio en el que han participado 1.823 alumnos de entre 14 y 18 años para tratar temas como la sexualidad y la igualdad en la adolescencia. Entre los datos recogidos destaca el hecho de que 79 de los alumnos encuestados confesaron haber tenido sexo sin consentimiento o que uno de cada tres jóvenes han sufrido daño físico por parte de sus parejas.

Relaciones sexuales sin consentimiento

79 alumnos tuvieron sexo contra su voluntad

Del muestreo con 1.823 alumnos ibicencos, 79 (4,3%) confesaron que habían mantenido relaciones sexuales en contra de su voluntad: 22 (2,4%) eran varones; 57 (6,4% del total) eran féminas. Un dato espeluznante que, según Belén Alvite, «no es de recibo». «Muchos de ellos lo vivieron en silencio y sólo lo han contado ahora. Tuvieron una situación traumática que padecieron en soledad», describe Carolina Escandell. De esos 79 jóvenes, el 40,5% fue forzado por su pareja o expareja; el 38% por su amigo o amiga o conocido, y un 20,3% por un desconocido. «Muchos -detalla Alvite- no supieron cómo reaccionar frente a una situación para la que no se les había preparado», de ahí, como sugirieron tanto Alvite como la consellera, la necesidad de que las familias les informen con antelación: «Si no, les dejamos en una situación de vulnerabilidad».

Violencia

Uno de cada tres jóvenes recibe daño físico

El 35% de los chicos y el 30% de las chicas respondieron que sus parejas les habían producido daño físico. Curiosamente, sólo el 4% de ellos y el 2,6% de ellas admitieron haber actuado violentamente con quienes mantenían una relación afectiva. De esa distinta percepción de la realidad también queda constancia en la pregunta sobre si sus parejas les tocaron sus partes íntimas sin consentimiento: el 12,1% de los hombres respondieron sí, por un 13% de las mujeres. Pero únicamente el 6,8% de los varones admitieron que se habían comportado así, por un 1,5% de las féminas. Además, el 4,5% de los muchachos y el 7,8% de las muchachas se sintieron forzados a mantener relaciones sexuales. Sólo el 2,8% de ellos y el 1,3% de ellas reconocen haber provocado esa situación de violencia sexual.

¿A quién se lo digo?

Sólo el 53,6% recurre a amigos, familia o profesionales para contarles su situación

Únicamente el 53,6% de los alumnos consultados ha contado a alguien que ha padecido una situación de control o violencia física, psicológica o sexual. «No es un mal dato, pero no es el que debería ser», señala Belén Alvite. La mayoría se lo dice a sus amigos. Las madres son el segundo recurso, seguidas de los padres, los hermanos o familiares, los profesionales de la salud, los cuerpos de seguridad y, en último lugar, los educadores de los institutos. Sobre estos últimos, la coordinadora del Cepca opina que es «una pena» que ocupen esa posición: «Es una pelota que está en el tejado de la Educación. No hay que ser un experto en sexualidad para hablar de estos temas. Deben dar un paso adelante y generar espacios para poder hablar de esos temas», sugiere Alvite.

Acoso sexual

El 42,5% de las mujeres han padecido contactos físicos no deseados

Pese a su juventud, los alumnos de instituto de Ibiza ya han vivido graves situaciones de acoso sexual. Por ejemplo, el 42,5% de las encuestadas (el 17,1% de los encuestados) ya han padecido contactos físicos no deseados. El 77,5% de las mujeres (31,6% de los hombres) han sentido «incomodidad» por recibir miradas obscenas, y el 67,9% escucharon «bromas sexuales sobre su cuerpo», un 31,1% en el caso de los chicos. Además, el 13,8% de los adolescentes y el 28,8% de las adolescentes vieron expuestas sus partes íntimas en las redes sociales sin su consentimiento, y el 11,4% de ellos y el 36,2% de ellas recibieron mensajes sexuales en ellas. El 36% de las féminas fueron víctimas, asimismo, de intimidación sexual (9% ellos), por ejemplo, y como contaron al Cepca dos alumnas, siendo acorraladas por siete hombres en la Marina, adonde no quieren regresar tras aquel desagradable episodio.