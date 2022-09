Cuatro meses a la espera de una resonancia «preferente» en el Hospital de Ibiza

Hace cuatro meses que Fran y su hijo acudieron a una cita en Traumatología del Hospital Can Misses, ya que este último sufre una dolencia en su pierna que le hace especialmente difícil caminar. «La traumatóloga le dijo que había que hacerle una resonancia magnética. Eso fue en el mes de mayo, y dado que no podía caminar bien, le puso como preferente», explica el padre.

No fue hasta dos meses después, en julio, cuando le llamaron para que acudiera a hacerse la prueba, que no llegó a realizarse: «Cuando se disponía a ir, le llaman y le dicen que la máquina sufre una avería, que no pueden hacérsela y que ya le llamarán». La familia esperó un tiempo, pero al ver que no les daban otra cita llamaron en varias ocasiones a secretaría del servicio de Radiología. «Trabajan de 12 a 15 horas, cuesta que te atiendan», denuncia. Finalmente, explica, le han dado una cita «para finales de septiembre», es decir, cuatro meses después de que la traumatóloga indicara que era necesario hacerle esta prueba y la marcara como «preferente» en el volante.

En vista de la demora en la prueba, la familia decidió acudir el pasado 1 de septiembre al servicio de Atención al Usuario para poner una reclamación, un trámite que tampoco les resultó fácil. Aparcar en el sobresaturado aparcamiento del Hospital Can Misses les costó bastante rato. Al llegar al ascensor, además, se toparon con que el elevador que conecta el estacionamiento con la entrada principal del centro estaba estropeado. «Por lo que un paciente con movilidad reducida lo tiene complicado para acceder al edificio», critica la familia, que destaca las explicaciones e indicaciones que les dieron en ese mismo momento: «Sólo pretendíamos que constara la queja. Nos comentaron que nos entienden y culpan del colapso al covid, acumulan retraso y a eso se le suma la superpoblación de la isla». De la misma manera, recuerda el padre, les detallaron que el hospital cuenta «sólo con una máquina de resonancia» y les recomendaron que cursaran la reclamación de forma telemática, un proceso que les dio problemas hasta que consiguieron completarlo.

La prioridad de las pruebas

Desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera matizan el concepto «preferente» indicado en la petición de la prueba por el servicio de Traumatología. En este sentido, señalan que «no existe la prueba urgente de resonancia magnética» y que, además, la preferencia «la marca el servicio de Radiología y no el peticionario». Son los radiólogos los que, «con el conjunto de peticiones», establecen la prioridad de las pruebas. Las oncológicas, por ejemplo, tienen máxima prioridad, explica la dirección de Can Misses, que matiza que en el caso por el que la familia pone la reclamación corresponde a «molestias en una pierna en un adolescente al jugar al fútbol».

«Aún así se le da cita en un plazo inferior a tres meses», continúa en sus explicaciones la dirección del hospital, que reconoce que la prueba no pudo realizarse el 28 de julio, cuando se le dio la cita, por una avería en la máquina.

Sobre esto, los responsables de la sanidad pública pitiusa recalcan que la avería que sufría el aparato de resonancia magnética era «parcial», es decir, que no afectó a todas las pruebas sino únicamente a un tipo de ellas, «una minoría», entre las que se encontraba la que tenían que hacerle al joven. Como no era posible, no quedó más remedio que «reprogramar» la cita. Encontrar ese hueco en la agenda, explican desde Can Misses, no ha sido fácil ya que la prueba consiste «en una resonancia de la pierna y otra de la cadera». Hasta el 23 de septiembre no se han encontrado esos dos huecos. La gerencia matiza: «Las secretarias de Radiología tienen su caso entre manos por si es posible adelantar las pruebas». En este sentido, recalcan que estas profesionales no trabajan únicamente de 12 a 15 horas, sino que es el horario de la atención telefónica a los usuarios.

Los responsables del servicio detallan que la máquina de resonancia «funciona de forma ininterrumpida de lunes a domingo de 8 a 22 horas los 365 días del año». Esto supone alrededor de 73.00 pruebas anuales, una veintena diarias «con una duración de entre media hora y una hora y cuarto cada una». Además, destacan que en los últimos meses se han derivado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario un total de 653 resonancias magnéticas, en tres momentos diferentes, dentro del plan de choque contra las listas de espera de la conselleria balear de Salud.

Soluciones para el ‘parking’

Por otra parte, la gerencia reiteró una vez más que el problema del mal uso que se hace del aparcamiento del Hospital Can Misses es «prioritario». «En breve podremos anunciar novedades en este sentido», indican adelantando la posibilidad de «asegurar plazas de estacionamiento» a los usuarios del centro sanitario. La dirección del hospital afirma que lleva «meses trabajando en esta línea» y que las soluciones serán una realidad «en muy poco tiempo».

Desde que se inauguró el nuevo hospital, la gestión del aparcamiento ha sido un dolor de cabeza. Primero, por las elevadas tarifas, que hacían de él el estacionamiento de pago más caro de la isla. Después, cuando tras las quejas Salud optó por rescatar el servicio y convertirlo en gratuito, porque muchos trabajadores de Vila y vecinos de la zona lo usan sin tener que acudir al hospital.