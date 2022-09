Sant Josep ha registrado en lo que va de año 945 quejas por ruidos. En 2021, hasta septiembre, la cifra ascendió a 1.400. Estos son los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sant Josep y que reflejan un descenso del 32% de un año al otro por esta cuestión. En total, el pasado año hubo 1.852 denuncias por ruidos.

"Un municipio menos ruidoso es un municipio donde mejora la convivencia", asegura en una nota de prensa la teniente de alcalde de Gobernación y Protección Civil, Pilar Ribas, que añade que están "muy contentos de seguir reduciendo las molestias que sufren por esta causa tanto los vecinos como los visitantes de Sant Josep".

"Teníamos un problema, especialmente en las casas y zonas de población dispersa del municipio, pero estamos viendo que es en este ámbito donde más están bajando las quejas", afirma Ribas. Concretamente, en las casas las denuncias se han reducido un 42,8% con respecto al pasado año, según las cifras del Consistorio. Hasta agosto, la Policía Local recibió 635 por ruidos en casas frente a las 1.110 del mismo período del año 2021.

La estadística distingue entre los ruidos en negocios o establecimientos, que desde hace unos años representan solo el 15% del total, y los que se registran en casas, tanto por fiestas como por alarmas o uso de máquinas, entre otros. En julio y agosto, los meses en los que se concentran el mayor número de denuncias, se han registrado este año 243 y 210, respectivamente. De estas quejas, la policía ha acabado interponiendo 90 denuncias al negarse el responsable a cesar el ruido. Las sanciones se dirigen al responsable de la fiesta y, en último término, al dueño del domicilio y pueden enfrentarse a multas de 12.000 euros.

En el caso de los locales, se han denunciado a un total de 60, 49 de ellos por no tener o haber manipulado el limitador acústico. A otros 37 se les precintó cautelarmente el equipo musical. El objetivo de los controles sonoros e inspecciones no es solo perseguir las infracciones, aseguran, si no "establecer vías de cooperación con los establecimientos del municipio para implicarlos en el respeto a las normas de convivencia".

Por último, el Consistorio informa de que las llamadas recibidas por ruidos en la calle también se han visto reducidas. Concretamente, en lo que va de año se han recibido 45 y otras 32 por ruidos de obras en curso.

Desde el Ayuntamiento destacan que este verano se ha destinado a un agente "específicamente" al control de actividades ruidosas. Además, aseguran, se ha mejorar el equipo técnico con la adquisición de un "sonómetro y un nuevo equipo informático dotado de software para monitorizar el funcionamiento de los equipos registradores acústicos".