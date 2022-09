El decreto sobre el ahorro de energía no logra frenar la demanda eléctrica

La empresa eléctrica Endesa informa de que apenas registró cambios en los picos de demanda energética pitiusa en los días anteriores y posteriores al 10 de agosto, el momento en que entró en vigor del decreto del Gobierno central en materia de ahorro energético para paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La compañía achaca esta ineficacia de las medidas aprobadas a «la ocupación turística y a las temperaturas, que son muy elevadas en esta época del año».

Ello implica que Balears no está participando en el recorte nacional de la demanda de electricidad de un 3,7% anunciado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado 17 de agosto.

En este sentido, el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, matiza las palabras de la ministra: «El consumo no ha disminuido en los dos archipiélagos debido a la temperatura» elevada registrada en este periodo.

Por otra parte, Rojo también duda que estas nuevas medidas surtan efecto: «No tengo datos exactos, pero es demasiado pronto para ver un ahorro palpable a escala de la pequeña y mediana empresa».

Por su parte, las instituciones públicas pitiusas aseguran estar cumpliendo con la normativa, aunque afirman que ya se estaban planteando otros proyectos para ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética.

«Más que apagar interruptores»

El Ayuntamiento de Ibiza explica al respecto: «El ahorro de energía es más que apagar interruptores. También es asegurar un transporte público limpio y promover la peatonalización para limitar el uso del transporte privado, por ejemplo».

En cuanto al Ayuntamiento de Sant Antoni, la concejala de Gobernación y Medio Ambiente del municipio, Neus Mateu, asegura que próximamente se habilitarán más puntos de carga para coches eléctricos, y añade: «Formamos parte del Pacto de Alcaldes por el Clima y uno de sus requisitos es llevar el cálculo de las emisiones de CO2, así que tenemos un plan para poder hacerlo».

El Ayuntamiento de Santa Eulària se muestra también activo e indica que tiene planes para aumentar la eficiencia energética en el Edificio Municipal Polivalente y en el polideportivo del municipio mediante una remodelación del aislamiento térmico y la instalación de iluminación LED.

El Palacio de Congresos

Además, el Consistorio proyecta ampliar la estación generadora del Palacio de Congresos mediante la puesta en marcha de placas fotovoltaicas. Por último, Santa Eulària detalla que está cambiando su sistema de iluminación pública por otros de bajo consumo. Según el Ayuntamiento, «afectará a 600 o 700 puntos de luz» distribuidos en todo el municipio.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ibiza informa de que recientemente «sacó a licitación una instalación de placas solares en Can Ventosa, el edificio del Cetis y los colegios Sa Bodega, Can Cantó, Can Misses, Cas Serres y Sa Joveria».

Acerca de la aplicación de las medidas del Gobierno central, detalla: «Las luces ornamentales del Casal d’igualtat y de Can Ventosa están apagadas a las 10 horas, pero las de los bienes patrimoniales como las murallas de Ibiza o de Vara de Rey permanecerán encendidas porque no están afectadas por la normativa al no tratarse de edificios».

Mientras tanto, el Consistorio de Sant Joan indica: «Ya llevábamos tiempo con proyectos para ahorrar energía como el cambio en la iluminación pública». Por eso, recuerda: «El año pasado cambiamos la iluminación del campo de fútbol para instalar luces LED».

Por último, el Ayuntamiento de Sant Josep se limita a asegurar que trabaja «en más medidas» para ahorrar energía.