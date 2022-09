Desde el próximo lunes 5 de septiembre y hasta el próximo día 16, los jóvenes de Sant Antoni podrán presentar las solicitudes para acceder a las ayudas al alquiler que concede el Ayuntamiento del municipio.

El concejal de Juventud, José Ramón Martín, ha explicado que con esta concesión “se pretende ayudar a los jóvenes a hacer frente al pago del alquiler y paliar los efectos del encarecimiento de la vivienda en la isla”. Esta ayuda, aseguran desde el Consistorio, es compatible con otras que otorguen otras administraciones o entidades privadas.

La partida destinada para esta convocatoria, informan, es de 58.000 euros. A aquellos que cumplan con los requisitos para beneficiarse de estas ayudas, el Ayuntamiento les subvencionará el 25% de la mensualidad del alquiler. Como referencia, explican, se hará la media de las últimas doce mensualidades y el importe máximo será de 1.500 euros.

Los requisitos que han de cumplir los jóvenes para recibir esta subvención son varios. Deben tener entre 18 y 35 años y estar empadronados en el municipio desde hace al menos un año. El solicitante tiene que ser titular de un contrato de alquiler como arrendatario y la vivienda debe estar en el municipio. Además, el solicitante tendrá que estar al corriente del pago, añaden, y que la renta de vivienda objeto del contrato de alquiler no supere los 1.200 euros. En cuanto a los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar los 24.318,84 euros. Por último, aquellos que soliciten la ayuda no podrán ser propietarios de otra vivienda en todo el territorio nacional ni tener parentesco de primer o segundo grado con su arrendador.

Para presentar las solicitudes, explican, se deberá acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento y dirigirse al apartado 'Juventud. Subvenciones al alquiler de vivienda para jóvenes del municipio de Sant Antoni de Portmany'. Aquellos que prefieran hacerlo de manera presencial tendrán que ir a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) situada en el Paseo del Mar número 16, solicitando cita previa en el 971340111.