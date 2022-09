Artesanía en Ibiza: Cierra la tienda de Icardi en Sant Rafel

Carlos Icardi y su esposa, Graciela Pahuer, habían hablado en más de una ocasión de cómo iban a celebrar el quincuagésimo aniversario del taller y tienda del ilustre ceramista uruguayo en Sant Rafel. A finales de los 70, el pueblo se convirtió en refugio de unos jóvenes creadores que le hizo merecedor del título Zona de Interés Artesanal.

Además de Icardi, Miguel Ángel Ratto Carmisciano, más conocido como Kinoto, Julio Bauzá, Luis Berrutti y Armando Argüeso establecieron sus talleres en la localidad, pero ya solo quedan los dos primeros. Kinoto falleció en el año 2009, pero su centro sigue vivo gracias a su compañera de viaje durante 30 años, Carme Corominas, también ceramista.

Sin embargo, la viuda de Icardi anunciaba ayer, embargada por la emoción, que iba a echar el cierre de la tienda de Can Ferreret, la casa donde el ceramista se estableció en 1975. Dos años después, abriría allí mismo su taller y tienda. «Yo no sé trabajar la cerámica ni ninguno de sus hijos, así que no voy a seguir para vender algo que no haya elaborado él con sus manos. No puedo deshonrar su memoria», explicó con tristeza.

Homenaje

Pahuer ha tomado esta difícil decisión a punto de cumplirse un mes de la pérdida de su marido, el pasado 4 de agosto. Como homenaje póstumo, mantendrá las puertas abiertas de la tienda hasta el próximo 7 de octubre, cuando Icardi hubiera cumplido 74 años. «Aún queda mucho material que él había preparado para empezar esta temporada. Son todas piezas únicas hechas a mano», detalló.

Además de ser su hogar y tienda, Icardi impartió clases de cerámica en Can Ferreret, aunque la demanda que despertó le llevó después a organizar cursos para varios ayuntamientos en espacios más amplios.

En 1986, Icardi recibió uno de los primeros títulos de maestro artesano concedidos por la conselleria de Industria y Comercio

Igualmente, su taller mantuvo un papel divulgativo para las visitas de los alumnos del cercano colegio de Sant Rafel o para los turistas que quedaban admirados viéndole trabajar, bien dentro de su taller o en el torno que tenía junto al porche de la casa.

En 1986, Icardi recibió uno de los primeros títulos de maestro artesano concedidos por la conselleria de Industria y Comercio. Además, fue uno de los impulsores de la Asociación de Artesanos de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), que presidió entre 1990 y 2003. A lo largo de su trayectoria fue distinguido con numerosos premios. Participó en distintas ferias artesanas en París, Madrid, Lanzarote y Zaragoza, además de que su obra artística se ha expuesto periódicamente en Barcelona, Palma, Toledo, Madrid, Sevilla, Tenerife, Finlandia, Alemania o Francia.

El vasto legado de Icardi aún permanecerá hasta principios de octubre a disposición de todos los interesados en Can Ferreret, en la Avinguda d’Isidor Macabich, entre el centro cultural Can Portmany y el taller que abrió su amigo y compañero Kinoto.