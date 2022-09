Usuarios del bus de Ibiza: contentos por no pagar los billetes, pero piden mejoras en el servicio

Muchos de los residentes que ayer por la mañana se encontraban en la estación de autobuses de Sant Antoni estaban al tanto de la gratuidad del servicio hasta el próximo 31 de diciembre. Una medida que califican de «positiva», aunque la gran mayoría pide mejoras en los vehículos.

Entre ellos, Luis Rodríguez. Tiene 72 años y coge todo los días el autobús para ir a la ciudad de Ibiza. Él ya tiene la Tarjeta Dorada, pero reconoce que la gratuidad permitirá al resto de colectivos viajar en las mismas condiciones. «Funcionan regular; alguno es mejor que lo tiraran», dijo refiriéndose a los vehículos. Y es que él mismo reconoce que ha tenido que bajarse, en varias ocasiones, por alguna avería.

Tampoco Elia termina de aprobar el servicio. «Vivo en Cala de Bou y a veces para, pero otras no y no siempre es porque vaya lleno. La pasada noche [por la del miércoles] no vino el que iba hacia Cala de Bou a las 23 horas y tuve que estar una hora esperando al siguiente. Me cabrea», lamentó. Esta mujer se sacó la tarjeta hace semanas, pero desde ayer viaja gratis. Dice que, a bote pronto, ahorrará unos 15 euros semanales.

Erika Mejía, que no está empadronada en la isla pero pasa largas temporadas aquí, califica de «regular» el servicio. «Hay días en los que tienes que esperar más de una hora para montarte en el autobús», lamentó. Además, indicó que ha sufrido las averías de algunos de los vehículos. «Y como tarda en llegar el siguiente he tenido que llamar a un taxi, al que también tienes que esperar mucho tiempo porque están saturados», explicó.

Sin embargo, para las hermanas Francisca y Dolores Sánchez los autobuses funcionan «bien». Por lo menos los que ellas utilizan. «Es verdad que hasta ahora casi no lo usaba, pero me he jubilado hace poco y empezaré a cogerlo más», señaló Francisca.

Otro de los usuarios habituales es Pau Quirós. A sus 15 años, dice que lo usa al menos un par de veces a la semana para ir a la playa o a visitar a algún amigo. Tiene la Tarjeta Joven, por lo que todos los trayectos que realiza son gratuitos. «A veces el servicio funciona regular, pero otras veces bien», dijo.

Por su parte, José María Cardona, gerente de Voramar El Gaucho-Alsa, sostiene que la gratuidad permitirá un aumento de usuarios. «Siempre que algo es gratis, no falla que haya más interesados», confirma. Sin embargo, cree que para las empresas supondrá un problema de liquidez a corto plazo. «No vamos a cobrar al momento los billetes que estábamos cobrando», advierte.

Según los cálculos de Cardona, el billete normal lo pagan alrededor del 40% de los usuarios que usan el bus en invierno, porcentaje que asciende al 70 en verano. A esto se suma el 20% de los pasajeros que recargan su tarjeta y el resto corresponden a los viajes gratuitos.

Para obtener la T-General, el Consell ha habilitado la solicitud a través de su sede electrónica, en el apartado de ‘Todos los trámites’. Para conseguir una tarjeta solo es necesario el certificado electrónico o disponer del sistema cl@ve.

También se puede pedir cita de forma presencial al número de teléfono 971 19 59 06.