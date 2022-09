Desde la patronal han confirmado que los 15 clubes nominados en Ibiza son: Hï Ibiza (actual World's Best Club), Pacha Ibiza, DC-10, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Amnesia, Ibiza Rocks, Octan, Linekers, Café Mambo, Ocean Beach, Lío, Nassau Beach Club, Blue Marlin Ibiza, Itaca y Club Chinois. El segundo puesto es para la ciudad de Barcelona, que cuenta con diez establecimientos nominados: Opium Barcelona, Shôko Barcelona, Sutton Barcelona, Carpe Diem Lounge Club, Input High Fidelity Dance Club, Pacha Barcelona, Bling Bling Barcelona, Sala Apolo, Les Enfants Brillants, Macarena Club. El podio lo cierra Madrid, con siete aspirantes: Fabrik, Teatro Barceló, Lula Club, Panda Club, Opium Madrid, Teatro Kapital y Shôko Madrid. Le sigue Marbella, con seis candidatos (Opium Beach Club, Ocean Club, Puente Romano, Mamzel, Olivia Valère, Naô Pool Club Marbella) y Tenerife con cuatro (Monkey Beach Club, Papagayo Beach Club, Le Club y Magic). La ciudad de Valencia cuenta con dos nominados (Marina Beach Club y Spook Multiespacio), igual que Lloret de Mar (Disco Tropics y St Trop). Por último, varias ciudades cuentan con un único candidato: Almería (Marau Beach Club), Sevilla (Antique), Mallorca (BCM), Málaga (Sala Gold), Murcia (Odiseo), A Coruña (Sala Pelícano), San Sebastian (Bataplan), Torrevieja (Velice Discoteca), Salou (Tropical Salou), Lleida (Biloba), Playa de Aro (Papillon Club) y Viladecans (ElRow).

Es la sexta edición consecutiva en la que Ibiza es el destino que más locales aporta a esta lista a nivel mundial, por encima de Las Vegas, que en esta ocasión cuenta con 12 establecimientos, explican desde Spain Nightlife. Sin embargo, es la primera ocasión que España es líder en candidaturas. Le siguen Estados Unidos con 44 nominaciones, Italia con 12, Canadá y Colombia con 11 y Reino Unido con 10. También países como Francia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Bélgica, China, Tailandia, Alemania, Japón, Filipinas, India y Argentina, entre otros, aportan locales candidatos a la lista.

En total, según Sapin Nightlife, hay un total de 260 locales nominados en todo el mundo, pero solo 100 accederán a la lista definitiva y solo uno se hará con el título de "The World's Best Club 2022". A los votos populares, que suponen un 70% de la votación final, habrá que sumar los que otorgue un jurado profesional y que determinarán el 30% restante. Estos jueces valorarán "la programación artística de los clubes, medidas complementarias de seguridad, servicios VIP, disponibilidad y facilidad de reserva de mesas y venta de entradas on-line, premios o distintivos nacionales e internacionales logrados, calidad acústica, insonorización y nivel de compromiso con la sostenibilidad", detallan desde Spain Nightlife.

Última gala celebrada en 2019

El 13 de noviembre de 2019 se celebró en Bogotá (Colombia) la última edición de "The Golden Moon Awards". En esa ocasión, Hï Ibiza se proclamó como The World's Best Club 2019.

De los clubes que se colaron entre los 100 mejores del mundo en aquella edición, 16 han cerrado definitivamente a consecuencia de la pandemia, aseguran desde Spain Nightlife, entre ellos el ibicenco Heart Ibiza.