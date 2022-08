Internet y las redes sociales han facilitado la labor de escoger restaurantes para comer o alojamientos para dormir durante las vacaciones. Antes de la era digital, las opiniones de estos lugares se limitaban a lo que podían contarnos allegados que los hubieran visitado con anterioridad. Sin embargo, la aparición de plataformas como TripAdvisor han ayudado a que podamos conocer las experiencias de personas de todo el mundo para escoger el sitio perfecto y evitar malas experiencias. Esta es la experiencia de dormir en uno de los peores hoteles de Ibiza, según sus clientes.

"Son las 2.45 de la mañana y escribo este comentario desde este hostal. Es imposible dormir. Gente peleando en el pasillo, mujeres gritando, caminando borrachas con tacones y hablando súper fuerte en el pasillo, un hombre roncando en la habitación de al lado. Nunca he visto esto y he viajado por diferentes países y dormido en muchos lugares", explica un cliente que se alojó en el establecimiento en septiembre del año pasado. Las críticas por el ruido se repiten en más de una reseña. "Las paredes son finas como el papel y puedes escuchar todo y a todos", comenta otra usuaria.

Otras de las quejas más habituales es la falta de limpieza. De hecho, más de un huésped denuncia insalubridad en las habitaciones. "Estoy segura que si este hostal tuviera una inspección, lo cerrarían enseguida", asegura una de sus clientas. "Tuvimos que pedir un cambio de habitación porque el colchón estaba manchado literalmente de mierda", denuncia otro huésped que, pese al cambio de habitación que les facilitaron, tuvieron que "ir a otro hotel porque era imposible estar ahí", critica y califica a los propietarios de este hostal de "asquerosos y estafadores".

Los usuarios de este establecimiento critican también las malas formas con las que algunos de los empleados les trataron durante su estancia. Una de ellas explica que tras la cena, ella y su pareja volvieron a la habitación a descansar pero la puerta no se abría. "1.30 de la mañana. Fuimos a ver si había un número de emergencia, ya que no había recepción. Llamamos y nos lo cogió una de las recepcionistas y, de muy malas formas, nos dijo que era sábado y que acaba de salir de allí porque a otra clienta le había pasado lo mismo (por lo visto es muy común quedarse en la calle, mirad las otras opiniones) y ya se había gastado 70 euros en taxi, que era sábado y que se quería tomar también un copa. ¡Nosotros flipando!", explica en su reseña. Tras exigir una solución, finalmente la recepcionista se personó en el hostal. "A la media hora apareció en taxi, vestida de fiesta y me atrevería a decir que después de haberse tomado unas copas", detalla la mujer.