El puerto de Ibiza acogerá a dos cruceros a la vez cinco días del mes de septiembre

El puerto de Ibiza recibirá durante el próximo mes de septiembre un total de 23 escalas de cruceros turísticos, según los datos que maneja la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef). El primero de estos grandes buques está previsto que arribe a los muelles de es Botafoc este jueves día 1 a primera hora de la mañana. Será el ‘Mein Schiff 2’, de 315,7 metros de eslora, que compartirá espacio portuario con el ‘Costa Toscana’, que con sus 337 metros de eslora es el de mayor envergadura que tiene previsto visitar la isla en septiembre.

No será el único día en que coincidan dos de estos buques en Ibiza el mes próximo. El miércoles día 7 hay otras dos escalas programadas (‘Visions of the Seas’ y ‘MSC Seaside’), así como el jueves 22 (‘Seven Seas Voyager’ y ‘Costa Toscana’), el miércoles 28 (‘Vision of the Seas’ y ‘MSC Seaside’), y el viernes 30 de septiembre (’Mein Schiff’ y ‘Valiant Lady’).

Más de dos, una «barbaridad»

En declaraciones a Diario de Ibiza a mediados del pasado julio, el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, consideró que la coincidencia de más de dos de estos buques es una «barbaridad».

La campaña de cruceros se inició este año en abril, recuperando una normalidad que perdió durante 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus. Durante el año pasado sólo hubo 40 escalas en los muelles de es Botafoc, mientras que el año de la pandemia se cerró en seco para este sector: ni una visita de estos buques en 2020. En 2019, último año antes de la crisis sanitaria, se registraron 164 escalas y un año antes, 158.

Si no hay novedades, la temporada para este tipo de turismo finalizará a finales del próximo mes de octubre.