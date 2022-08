Santa Eulària se libra de pagar casi 400.000 euros por no urbanizar Roca Llisa

El Ayuntamiento de Santa Eulària se libra de momento de pagar una indemnización de cerca de 400.000 euros a un promotor por no cumplir en su día su obligación de urbanizar los terrenos de Roca Llisa. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial de un promotor del complejo residencial La Guitarra, en Roca Llisa, dirigida contra el Consistorio por no haber cumplido su deber de ejecutar las obras de urbanización. A consecuencia de ello, se redujo la indemnización que le corresponde por parte de la Comunitat Autònoma por la desclasificación de sus terrenos al amparo de la ley 4/2008 de medidas urgentes para el desarrollo sostenible de las Illes Balears.

Con esta ley, se amplió el ámbito del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Cap Llibrell - Cap Martinet que afecta a parte de Roca Llisa, y que, a raíz de ello, pasó a ser inedificable. Lo mismo se hizo con parte de Benirràs y Punta Pedrera. La Comunitat Autònoma ya ha sido condenada a pagar más de 20 millones de euros en indemnizaciones a los afectados de Roca Llisa y 87 millones a los de Punta Pedrera (ya han sido abonados). Parte de la propiedad de Benirràs también ha ganado el pulso judicial con el Govern balear, pero todavía no se ha cuantificado la cuantía que deben percibir por el blindaje de sus terrenos.

En el caso del complejo La Guitarra, el recurrente obtuvo, tras una sentencia favorable en 2016, el derecho a percibir una indemnización de la Comunitat Autònoma de poco más de 410.000 euros. Dicha cifra se calculó con base en el grado de ejecución de la urbanización de los terrenos en el momento que se aplicó la desclasificación de la parcela, que era del 50,87%. Si la urbanización hubiera estado ejecutada al completo, el promotor habría sido compensado con algo más de 800.000 euros. Así, como la obligación de urbanizar los terrenos era del Ayuntamiento, al haberse establecido en su día el sistema de gestión urbanística de cooperación (en lugar del de compensación), el promotor reclamaba que este le abonase la diferencia; es decir, una indemnización de 398.500 euros.

Un año para reclamar

En primera instancia, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma tumbó la pretensión del promotor porque la reclamación había prescrito al presentarse más de un año después de que entrara en vigor la ley 4/2008 que provocó la desclasificación de los terrenos de parte de Roca Llisa. Ahora el TSJB confirma dicha sentencia. La propiedad de la parcela presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento en junio de 2019 después de que deviniera firme la sentencia que condenaba a la Comunitat Autònoma a indemnizarle por la pérdida del valor urbanístico de sus terrenos.

Precisamente, la defensa del promotor alegó infructuosamente ante el tribunal balear que no pudo ejercer la acción contra el Ayuntamiento hasta que la sentencia contra la Comunitat Autònoma fue firme. Fue en ese momento, además, según los argumentos del recurrente, cuando tuvo la certeza no sólo de la cuantía de la indemnización que podía reclamar al Consistorio sino de su responsabilidad ya que el mismo fallo judicial atribuía «al abandono del impulso» y «la dejación» por parte de la administración municipal el incumplimiento de la ejecución de las obras de urbanización en los plazos previstos en el Plan Parcial.

Sin embargo, el tribunal balear argumenta que el causante del daño sobre los intereses urbanísticos del promotor fue la desclasificación de los terrenos tras la aprobación de la ley 4/2008. «Sin la indicada desclasificación la presente reclamación no tendría objeto», señala la sentencia, que agrega que es «indiscutible» que la inactividad municipal en la urbanización de los terrenos era anterior a la entrada en vigor de la ley 4/2008, «por lo que igualmente quedaría afectada por la prescripción que operaba transcurrido un año desde su entrada en vigor», reitera el fallo judicial del tribunal balear.

Sistema de cooperación

«El demandante ya conocía que la urbanización no estaba completada, como igualmente sabía que el sistema de ejecución era el de cooperación. En consecuencia, no podía ignorar que la indemnización reclamada vendría determinada por el grado de ejecución de la urbanización desarrollada por el Ayuntamiento, lo cual no impedía reclamar ante dicha administración si consideraba que dicha inactividad o dejación le comportaba una indemnización menor a obtener por parte de la Comunitat Autònoma», concluye la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Hay otras parcelas de Roca Llisa afectadas por la ley de protección del territorio aprobada por el primer gobierno progresista de Balears presidido por el socialista Francesc Antich. Una de las sentencias que reconoce el derecho de una promotora valenciana a percibir una compensación de casi 600.000 euros (reclamaba 1,1 millones, pero se redujo a la mitad porque el grado de ejecución de las obras de urbanización era del 50,87%) señalaba la contradicción de que la abogacía de la Comunitat Autònoma considerara ilegales las obras de urbanización de los terrenos afectados por la ley 4/2008. «No puede sostenerse seriamente que las obras de urbanización son legales para unos titulares de parcelas de la misma urbanización que han conseguido que se reconozcan como urbanas (los agraciados) mientras que, para los afectados por la desclasificación, las mismas obras de la misma urbanización sean ilegales», resaltaba el fallo judicial de ese caso concreto.

«La dejación del Ayuntamiento no debe perjudicar a los propietarios»

La urbanización de Roca Llisa se desarrolló a partir de la mitad de la década de los años 60, antes de la aprobación del plan específico de esta zona de Santa Eulària, que fue aprobada definitivamente en 1972. En 1975 se aprobó el Plan Parcial, que preveía que las obras de urbanización estuvieran completadas en 1990.

El proyecto de urbanización fue aprobado en abril de 1984 y la antigua promotora (Urbanizadora Internacional SA) transfirió todas las obligaciones urbanísticas a una comunidad de propietarios. Sin embargo, al haberse escogido con el visto bueno del Ayuntamiento el sistema de gestión de cooperación, correspondía a la administración municipal «impulsar las obras de urbanización», aunque no lo cumplió.

Por ello, las sentencias favorables a los promotores de Roca Llisa afectados por la ley 4/2008 imputan al Consistorio la responsabilidad de que las obras de urbanización no estuvieran finalizadas y, con ello, la reducción de la cuantía de la indemnización a la que tenían derecho a percibir. Si Santa Eulària no quería aceptar esta responsabilidad, debió cambiar el sistema de gestión y pasarlo al de compensación. «Pero no lo hizo. En consecuencia, la dejación de su posición no debe perjudicar a los propietarios», decía el fallo judicial del tribunal favorable al recurso presentado por Viviendas Valencianas con Estilo.