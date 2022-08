Sanidad en Ibiza: Amputaciones, cuando se firma la defunción de una parte del cuerpo

En la recién remozada zona mortuoria del Hospital Can Misses hay dos arcones refrigerados grandes. No son las cámaras, plateadas y horizontales, que se ven en los depósitos de las series y las películas. Son dos baúles blancos, altos, con apertura superior destinados a tejidos humanos. En estos arcones se conservan los miembros amputados en intervenciones quirúrgicas.

La gran mayoría de estas operaciones son la última consecuencia de una isquemia de pie diabético. Es decir, que la falta de riego sanguíneo a las extremidades inferiores, uno de los grandes riesgos de la diabetes, obliga, tras intentar solucionarlo, a la amputación de un dedo, varios, el pie o incluso parte de la pierna. Hay algún caso en el que es necesario realizar esta drástica intervención tras accidentes de tráfico, laborales o caídas. También por trombos.

En lo que va de año, explican desde Can Misses, se han llevado a cabo trece amputaciones, todas ellas originadas por una isquemia de pie diabético. La última de ellas el pasado 29 de julio.

«Todas las amputaciones se notifican al juzgado número 1 de primera instancia», detallan desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Es este juzgado el que debe autorizar la destrucción de estos miembros amputados, según establece un protocolo que, en el caso del hospital público de Ibiza, coordinaFrancisco Faustino Ayala junto con la supervisora de enfermería de personal subalterno, Nadia Gómez, y el jefe de celadores Antonio Cruz. En el momento en que finaliza la operación para amputar un miembro en los quirófanos, es un celador quien se hace cargo de él. Se etiqueta, se deposita en estos arcones blancos de la zona mortuoria del hospital, un espacio de unos 400 metros cuadrados que se ubica en el sótano del antiguo edificio.

Las secretarias de los servicios quirúrgicos, habitualmente las de Traumatología, que es el que se encarga de la gran mayoría de las amputaciones, facilita un documento en el que se especifica el nombre del paciente, el del médico que se ha encargado de la intervención así como los detalles del miembro amputado. Este impreso se envía al juzgado de instrucción número 1 de Ibiza, que, si todo está correcto, envía a su vez otro documento en el que se autoriza la destrucción de ese miembro. Este paso es imprescindible. Es como obtener el certificado de defunción de esa parte del cuerpo que ha tenido que reseccionarse por cuestiones sanitarias.

A cuatro grados centígrados

Con este trámite se certifica que no hay ningún inconveniente para la destrucción o inhumación de la parte del cuerpo amputada. Es decir, que no está implicada en ningún proceso o investigación judicial abierto. Que no cabe la posibilidad de que tenga que usarse como prueba en algún momento. Esto, sin embargo, no es lo habitual.

Desde que finaliza la intervención hasta que se recibe ese papel del juzgado el tejido permanece en esos arcones blancos. Su temperatura es la misma que la de las cuatro cámaras mortuorias que hay en el servicio (y a las que en breve se sumarán otras dos, recalcan desde la gerencia): cuatro grados centígrados. «Deben estar refrigerados, pero no congelados», justifican. De hecho, todas las cámaras cuentan en el exterior con una pantalla en la que figura la temperatura.

En el momento en el que la secretaría quirúrgica o del servicio correspondiente del Hospital Can Misses recibe ese documento del juzgado se sigue exactamente el mismo proceso que en el caso de una defunción. Se da cuenta a los servicios funerarios «como en el caso de cualquier cadáver».

En ningún momento se entrega este miembro al paciente, recalcan desde la gerencia del Hospital Can Misses, deben ser los servicios funerarios los que se hagan cargo de él. Lo habitual es que esos miembros amputados acaben incinerados, coste que corre a cargo de la sanidad pública. Existe la posibilidad de enterrarlos e, incluso, de organizar un funeral algo que, al menos en el caso de Ibiza, es excepcional. Uno de los celadores encargados de este proceso, que lleva décadas trabajando en Can Misses, apenas recuerda «dos o tres» casos en los que los pacientes solicitaran la inhumación del miembro amputado.

sanidad. Las amputaciones de pie diabético son las más comunes entre las que se llevan a cabo en la sanidad pública de Ibiza y Formentera. 1 Acceso a la zona mortuoria del Hospital Can Misses, en el sótano del viejo edificio. 2 El jefe de celadores del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Antonio Cruz, abre uno de los arcones destinados a tejidos.