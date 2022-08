Medio millar de casos de violencia de género tienen vigilancia policial en las Pitiusas

Un total de 469 casos de violencia de género cuentan con vigilancia del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o policías locales en la isla de Ibiza, y 31 en Formentera, según los datos facilitados por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. De ellos, 14 tienen un nivel de riesgo alto y 102, medio (3 y 8 de ellos en Formentera, respectivamente). En total, en las Pitiusas hay 500 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior y creado en 2007 cuyo objetivo es el seguimiento y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos en cualquier parte del país. Este sistema reúne toda la información policial sobre víctimas de violencia de género procedente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Cuando se presenta una denuncia, el caso se da de alta en VioGén y los policías o guardias civiles evalúan la situación de riesgo de la víctima, que puede ser no apreciado (158 en las Pitiusas), bajo (226), medio, alto o extremo (no hay ninguno en Ibiza y Formentera en la actualidad). En función de ese nivel de riesgo, se adoptan unas medidas determinadas.

La Guardia Civil tiene en seguimiento 270 casos en Ibiza y 22 en Formentera (104 de riesgo medio y alto); el Cuerpo Nacional de Policía, 133 (12 de riesgo alto y medio) en el municipio de Ibiza, que es su jurisdicción, y las policías locales, 75 (todos de riesgo no apreciado o bajo).

Medidas de seguridad

Cada nivel de riesgo implica un protocolo de medidas de seguridad. El comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza, Manuel Hernández, explica que «el riesgo medio, alto y extremo con unas medidas en 24 horas o menos, normalmente, desciende a riesgo bajo o no apreciado». Por ejemplo, si se procede a la detención del presunto agresor, el riesgo para la víctima baja. «Hacemos la supervisión diaria de todos los niveles de riesgo no apreciado y bajo, porque las víctimas tienen conexión directa con los funcionarios de Policía, cada uno tiene asignada una serie de mujeres víctimas que tienen orden de protección o a las que hemos puesto una protección mientras viene resolución judicial», agrega.

Por otra parte, el total de casos inactivos en Ibiza es de 4.066 y en Formentera, de 184. Estos son casos cuya información consta en el sistema VioGén pero que, temporalmente, no son objeto de seguimiento policial por determinadas circunstancias. Un caso inactivo puede reactivarse en cualquier momento.

Casos y mujeres víctimas

El concepto ‘caso de violencia de género’ es parecido al de ‘víctima de violencia de género’, aunque no es idéntico: un caso reúne toda la información que relaciona a una víctima con un único agresor, e incluye tantas denuncias (de la víctima, de terceros o de oficio) como se hayan registrado. De igual forma, si una mujer es víctima de violencia de género de más de un agresor, se considera un caso distinto por cada uno de los maltratadores. Esto mismo se aplica para los agresores.

No obstante, el número de casos activos es indicativo del número de mujeres que están sometidas a seguimiento policial por el riesgo de que puedan sufrir violencia por parte de su pareja o expareja, una cifra que en las Pitiusas se aproxima al medio millar.

El riesgo de que puedan volver a ser agredidas, tanto física como psicológicamente, varía de la categoría más baja, ‘no apreciado’ hasta el más alto, el ‘extremo’.

El papel de trabajadores de recepción y seguridad de los hoteles, clave para frenar a los maltratadores

«La complicidad de la hostelería nos permite ser más eficaces», afirma el comisario de Ibiza

El comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Eivissa, Manuel Hernández, destaca el papel que juega el personal de recepción y vigilancia de los hoteles, que cuando detectan situaciones de violencia de género, tanto física como psicológica, intervienen y avisan a los cuerpos policiales. «Esa complicidad de la hostelería nos está permitiendo ser más eficaces. Además, les indigna [la violencia de género]», concluye.

El jefe de la Policía destaca que turistas de otros países se sorprenden de que en España la legislación sea más restrictiva en los casos de violencia de hombres contra sus parejas o exparejas: «Se sorprenden de que apliquemos el protocolo cero y que no pasemos por alto ningún tipo de agresión, sea física o psicológica. Actuamos». El protocolo cero se refiere a que los policías presentan la denuncia cuando la víctima no lo quiere hacer, algo muy habitual debido al miedo y a los vínculos afectivos que la ligan a su agresor, así como al cuadro psicológico que caracteriza a una mujer que sufre violencia por parte de su pareja o expareja. La mujer tiene baja autoestima, una distorsión de la realidad que la lleva a adoptar la visión del maltratador (a quien a menudo intenta exculpar y tapar frente a los demás); tiene la convicción de que no hay salida y que si intenta poner fin a la situación de violencia todo empeorará, y suele culpabilizarse y avergonzarse. Todos estos factores condicionan la reacción (o más bien paralización) de la víctima.

Por otra parte, Hernández subraya el alto nivel de formación de los especialistas que trabajan en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, así como el «reconocimiento vía catálogo de puestos de trabajo, que es de los más altos de la comisaría. Está muy bien catalogado y valorado en la institución policial trabajar dentro de estos grupos especializados, con modalidad investigación o protección». Estas circunstancias dan «más calidad al servicio, es gente muy experimentada, que conoce bastante bien la isla, porque lleva tiempo aquí, y hay una formación que se actualiza todos los años. Para entrar en estos grupos hay que hacer antes un curso especializado en Madrid, hay una formación inicial muy exigente», continúa el comisario.

Hernández asegura que «se está dando respuesta inmediata» en los casos de violencia de género: «Las víctimas, por lo que nos llega, confían en el trabajo que hacen los policías, en su preparación, en la atención que les dan. Nos están llegando semanalmente reconocimientos de las víctimas al buen trabajo que se está haciendo».