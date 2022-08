Javier Torres: «Hemos previsto un aumento del 30% de usuarios con la gratuidad del autobús en Ibiza»

El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Innovación, Transparencia, Participación y Transportes, Javier Torres (Ibiza, 1991), asegura que aún quedan meses por delante para que algunos proyectos se materialicen, como la futura concesión de transporte público. En cuanto al intrusismo en el sector del taxi, dice que ha bajado considerablemente y confía en que un estudio que ha encargado el Consell para tener datos exactos sobre los piratas arroje luz en esta problemática.

Hace unos días se puso en marcha la posibilidad de solicitar los bonos gratuitos de transporte público, ¿está habiendo demanda?

Estamos monitorizando la cantidad de tarjetas que piden al día, sobre todo para ver si hay algún aumento especial que requiera de algún refuerzo en la OAC y, ahora mismo, no ha habido una variación muy grande, pero estamos sacando unas cien tarjetas cada día.

¿Se estima cuál puede ser el aumento de demanda?

Hemos previsto un aumento de uso del 30%. Es una previsión, no podemos saber con exactitud qué puede pasar porque no hay antecedentes de una medida similar. Sí que hemos previsto en los convenios que hemos firmado con las empresas, que así lo establece también el decreto del Gobierno central en cuanto a las bonificaciones que se den, que si hay un perjuicio en cuanto los ingresos que percibían, se habilitarán mecanismos para compensar esa bajada.

Si se cumple esa previsión, ¿cómo se va a ofrecer el servicio si, actualmente, hay quejas de que no se cumplen rutas y horarios, además de falta de personal?

Hay que tener en cuenta que ahora estamos prácticamente al 100% del servicio respecto a 2019 y la demanda está a un 80% de ese año, con lo cual estamos llevando a menos usuarios y los autobuses están menos saturados.

Pero hay rutas que no se están cumpliendo…

Estamos teniendo problemas, efectivamente, con las empresas. Por eso, desde la primera semana de julio empezamos a hacer inspecciones. Siempre hay cosas que se nos escapan y pueden pasar; de hecho, hemos tenido que hacer cambios de rutas porque hay líneas que no pueden pasar ahora por el centro de la ciudad de Ibiza por las obras. Esto entraba dentro de lo normal, pero cuando el nivel de quejas empieza a aumentar, que nosotros lo detectamos, y además algún conductor nos lo traslada, empezamos con las inspecciones. Aquí sí que es cierto que las empresas, desde antes de que empezara el verano, nos han trasladado una problemática muy importante sobre la falta de conductores. Esto nos ha dificultado cumplir con determinados servicios. Nosotros siempre hemos negociado con la empresa los horarios que se podían poner porque no vamos a pedir un imposible. Siempre hemos intentado estirar al máximo y se han ido aumentando los recursos y el nivel de expediciones de forma progresiva, pero nos hemos encontrado con que había alguna ruta que no se estaba haciendo durante unos días o que alguna frecuencia se perdía.

¿Cuántas inspecciones se han llevado a cabo?

Inspecciones como tal se hacen cada día que salimos y comprobamos diferentes cosas. Otra cuestión son las actas que se levantan por incumplimientos.

¿Cuántas se han levantado?

Ahora mismo se sigue haciendo, por lo que este número puede cambiar, pero se han levantado una docena por expediciones que no se hacían y por retrasos.

¿Cuáles son las sanciones?

En un contrato de concesión de una administración pública, si hay un incumplimiento de servicio suele ir acompañado de una sanción aparejada. El problema es que los contratos vigentes no prevén esas penalidades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tirar por la ley general y, en base a los preceptos que hay ahí y al régimen sancionador, según el servicio que se haya dejado de prestar o la problemática por la que se haya levantado el acta, se va hacia un sitio u otro. Ahora mismo los inspectores lo están evaluando y en los próximos días se sabrá.

¿Cómo se explica que una isla como Ibiza no tenga un servicio óptimo de autobús?

Buena pregunta. Hay que tener en cuenta que los contratos que se asignaron en su día tenían una fecha de caducidad que era el año 2012. Han ido pasando los gobiernos y no se han hecho los deberes para que en ese año, cuando se empezaron a hacer prórrogas, hubiera un contrato nuevo. Lo mejor es que las prórrogas caducaron en 2018. Ahora hemos tenido que hacer un acto administrativo con una imposición de servicio, pero está todo cogido con pinzas. Esto explica por qué ahora tenemos las manos tan atadas. Tenemos un pequeño margen y lo hemos ido utilizando. De hecho, desde el inicio de la legislatura hasta el 12 de marzo de 2020, habíamos tenido un incremento de usuarios de un 6% porque habíamos introducido cambios. Después llegó la pandemia y ha pasado lo que ha pasado. Se va recuperando la demanda y este año, respecto a 2021, hay un aumento del 80%, pero evidentemente no se ha recuperado todo. La cuestión es que ese periodo interrumpió las mejoras que estábamos llevando a cabo y, ahora mismo, lo que estamos haciendo es todo lo que está en nuestras manos, con la prioridad de sacar el contrato nuevo.

El hecho de que puedan circular autobuses que tienen más de 20 años, ¿considera que es peligroso?

Si pasan la ITV, que lo que hace es garantizar que los vehículos cumplan con la legislación vigente, pueden circular, igual que hay coches que lo hacen y son más viejos.

Pero estamos hablando de transporte público y de muchas personas en cada autobús.

La legislación es la que es y es muy garantista.

Ahora sí pueden circular vehículos antiguos porque pasan la ITV, pero de cara a la futura concesión se va a poner un máximo de diez años de vida útil. ¿Por qué este límite si en realidad sí podrían circular?

Porque nosotros podemos poner ese requisito en el contrato como una condición para garantizar la calidad del servicio y una flota relativamente nueva.

¿Cómo se explica que pasaran la ITV sin un aparato, en este caso el dinamómetro, necesario?

Eso lo que mide es la fuerza con la que cierra la puerta, no se disponía aún de ese material. Se ha ido adquiriendo material con el que no contaba la ITV, pero los requisitos mínimos se pasaban. Hasta ahora se hacía de forma manual.

Se van a reunir en los próximos días con los sindicatos para intentar solventar los problemas existentes en el servicio a raíz de que hayan denunciado falta de seguridad. ¿Hay fecha?

Aún no. Por ejemplo, lo que ha salido del aire acondicionado todo el mundo sabe que eso no se mira en la ITV porque no afecta a la seguridad de la circulación.

No afecta hasta el momento en el que un chófer pueda sufrir un desmayo.

Correcto, pero esto ya depende de riesgos laborales. Si tenemos conocimiento de que eso se sigue produciendo y de que no es un evento puntual, como se ha certificado, trabajaremos en ello. Nosotros estamos yendo detrás de las empresas, a pesar de que no hay un contrato que obligue a tener unas determinadas condiciones en los vehículos como sí habrá en el futuro.

En muchas ocasiones ha dicho que otra de las prioridades de su departamento es perseguir el intrusismo, principalmente en el sector del taxi. ¿Qué se están encontrando esta temporada?

Se sigue la pauta iniciada el año pasado, pero reforzada. Tenemos tres inspectores y tres agentes de transporte, además de doblar los recursos del servicio de instrucción porque tan importante es estar en la calle como tramitar las denuncias. Tienen localizados los puntos calientes y tanto el efecto persuasivo que hacen con su presencia como lo que puedan hacer en cuanto a actuaciones para cazar a los piratas, está teniendo un efecto importante.

¿Cuántos piratas hay?

No te puedo dar un número. Hay alguna asociación que nos pasa listados de matrículas, pero la mayoría son de vehículos legales.

Élite Corsaris cifraba los taxis pirata en un millar…

No sé el dato, pero sí te puedo decir que este es el primer año en el que tenemos a una empresa que está haciendo un estudio, de demanda del taxi (que ya se hizo el año pasado) y también específico sobre el intrusismo, que esto es nuevo. Cuando termine la temporada y terminen el estudio, para el que se están haciendo muestreos en zonas que tienen alta incidencia, tendremos datos de magnitud. A pesar de que el intrusismo se ha reducido, el número de denuncias ha aumentado.

El otro día saltó un vídeo en el que un pirata reconocía a un taxista que había 300. ¿Puede coincidir?

Lo pongo en duda.

También decía que ellos dan un servicio fundamental porque con los taxis actuales no se puede responder a la alta demanda.

Y el taxista lo reconocía. Hay muchas veces que determinados representantes del sector dicen en público que no hacen falta más taxis, luego en privado reconocen que a lo mejor sí, como mínimo estacionales. Aparte de la lucha contra el intrusismo que nosotros impulsamos, hay otra vía que es la optimización del servicio a través de la nueva orden de carga, por ejemplo.

¿Cuál es la solución a la evidente falta de taxis?

Hay una parte que compete a la Administración que pasa por seguir optimizando el servicio y la ampliación de licencias. Esto demuestra que es un servicio con mucha demanda y una oferta por debajo. Hubo un representante del sector que dijo que el verano pasado tocaba hacer caja. Yo creo que caja ya hacen, pero lo primero que tiene que mirar un servicio público es la calidad del mismo y la atención al usuario. Hacer que cumplan con esto hace que a veces nos tengamos que enfrentar al sector.

¿Está funcionando la medida para que los taxis no sobrepasen los 110 kilómetros por hora?

Se ha programado el taxímetro para que deje de sumar, si se sobrepasa esta velocidad da error y no vuelve a sumar hasta que baja la velocidad. Los taxímetros pasan un control metrológico en la ITV y están sellados. Si alguien lo manipula, aparte de que se detectaría, le caería una multa muy importante. Ha habido un cambio brutal y se nota que van bastante más tranquilos.

¿Qué novedades hay sobre el solar de la futura ITV?

Estaba pendiente de unas gestiones conjuntas entre el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep. Estará seguramente en algún aledaño de alguna zona industrial preexistente. Esto permitirá, si termina bien, es que el Consell consiga un terreno gratis en lugar de tener que pagar siete millones de euros. Paralelamente, lo que estamos haciendo desde la ITV es preparar los pliegos para construir la estación y para explotar el servicio.

El proyecto Smart Island, ¿en qué punto está?

Las 33 cámaras de aforo en las playas ya están todas instaladas y se está trabajando en el resto de componentes. Hay alguno que está ya instalado y está en fase de prueba, como lo de detectar incendios. En esto estamos trabajando en un protocolo de actuación porque se cederá el uso de las cámaras al Ibanat y a los bomberos. El control de aforo de aparcamientos también está rodando y estamos en contacto con ayuntamientos. La ejecución está yendo más rápida de lo previsto.

¿Y la aplicación móvil para consultar estos datos?

Se está retrasando, pero seguramente esté lista este invierno.

Entonces, ahora mismo, no sirve de mucho lo del control de aforo en los arenales porque no se puede consultar.

Efectivamente. No sé si tendremos antes la web que la App, pero hasta entonces no se puede saber.