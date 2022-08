Vila saca a concurso la pintura de todos los colegios

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación las obras de trabajos de pintura en los colegios del municipio. El proyecto prevé trabajos en los colegios Can Misses, Sa Joveria, Sa Blancadona, Portal Nou, Sa Graduada, Sa Bodega, Can Cantó, Poeta Villangómez, Cas Serres y a las escoletes de Vila y de Can Cantó, y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA). El proyecto, ofrecido en cuatro lotes, cuenta con un presupuesto de 1.111.458 euros y el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el día 13 de septiembre.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Boned, destacó ayer «la importancia de esta acción de mantenimiento y revisión de todos los centros educativos del municipio y la cantidad económica dedicada, dado que se ha habilitado esta partida proveniente de los remanentes municipales. Esta es la partida más elevada que se ha dedicado nunca al mantenimiento de las escuelas». «Durante los últimos meses hemos realizado diferentes obras de mejora a las diferentes escoletes de la ciudad así como en las escuelas y en los patios de los centros educativos de Infantil y Primaria. Con este trabajo, que esperamos licitar a finales de septiembre, todos los centros de la ciudad quedarán renovados», señaló Boned a través de un comunicado de prensa. Los trabajos prevén pintura tanto en el exterior como el interior de los edificios. En el exterior, además de la pintura de la fachada con revestimiento anti moho, se llevará a cabo la limpieza de la misma y se repararán fisuras y grietas. En el exterior de los centros también se llevará a cabo la renovación de las pinturas de los juegos de las zonas deportivas y patios. Interior y exterior En cuanto al interior, se prevé pintura de paredes, reparación de grietas, pintado de los marcos de madera y barnizado de la carpintería. Además, se aplicará esmalte en las barandillas, radiadores y cañerías. Los trabajos en el interior de las escuelas se llevarán a cabo en horario no lectivo y durante las vacaciones escolares y puentes festivos, para evitar molestias en el transcurso del curso. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de cuatro meses en total dado que al salir la licitación por lotes, los trabajos se pueden hacer de manera simultánea en los diferentes centros educativos.