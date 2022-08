Un rincón para la danza en Ibiza

Al ritmo del baile contemporáneo, con Lukas McFarlane, y del estilo más urbano de Kirsten Dodgen empezó ayer el segundo día del campamento de baile Ibiza Danza Platform en el Polideportivo des Viver, organizado por los bailarines y coreógrafos Adrián Gas y Lucía Marín. Alumnos de todas las edades y niveles y de diferentes países del mundo, como Francia, Austria, Estonia o Colombia, se fundieron entre los pasos que les enseñaban los coreógrafos.

Este fue el estreno del campamento, pero este verano ya hubo dos actividades complementarias a esta formación. En ellas niños y adultos de todas las edades disfrutasen de un día de baile, que reconocidos coreógrafos brindaron a los residentes de la isla de forma gratuita en el Edificio Polivalente de Cas Serres y el Auditorio de Can Jeroni.

«La verdad es que tenemos alumnos de toda Europa siempre y ahora que empezamos a crecer tenemos de todas partes. Sentimos mucho orgullo de ver que vienen de todo el mundo, pero a la vez te dan ganas de expandirlo mucho más y crecer. Cada año intentamos mejorar y tener un mejor producto», declaró Adrián Gas, quien explicó que los coreógrafos vienen desde distintos puntos del planeta y son conocidos en el entorno del baile.

Varias nacionalidades

«Vengo de Colombia y soy un profesor que siempre busca ampliar horizontes. Desde el año pasado queremos venir unos alumnos y yo, pero debido al covid hubo varias limitaciones y no se pudo. Muchos de los maestros exponentes se ajustan mucho a lo que queremos descubrir», comentó Kmo Llanos, uno de los alumnos. Llanos se interesó por estas clases de danza tras enterarse por las redes sociales: «Nos estamos exprimiendo al límite». «No me defino con un estilo en concreto, pero me gusta el jazz-funk o el contemporáneo», añadió.

Lukas McFarlane llegó desde Canadá para enseñarles baile contemporáneo y salió contento de la clase. «Me siento súper bien tras lo de hoy, los bailarines trabajan muy duro y tienen un montón de pasión, que es algo maravilloso», afirmó McFlarne. «Es excelente que después del covid podamos tener esta cantidad de personas reunidas y sintiendo lo mismo», añadió.

El mentor era la primera vez que pisaba tanto la isla como España y asistió a este campamento ya que conocía a los fundadores y no dudó en ser parte del equipo. Su formación empezó en academias locales de Canadá y posteriormente en las de Londres, ciudad en la que reside desde hace diez años.

Energía transmitida

Kirsten Dodgen lleva toda su vida en el mundo del baile y ha aterrizado en la isla para ser profesora en este campamento. «Mi madre me dice que siempre he bailado, que desde pequeña he estado moviéndome y para mí la danza es como mi sitio. Cuando crecí ya fui tomando clases de diferentes estilos de baile», explicó Dodgen, cansada tras una intensa clase de alrededor de una hora y media. «Ha sido emocionante la clase y es un subidón por la energía que transmiten todos», añadió alegre.

Este campamento fusiona varias actividades con el baile, una combinación que es lo que buscaban algunos participantes. «Quería ir a un campamento de danza, pero también me apetecía ir a la playa. Tenía el propósito de combinar las dos cosas para irme de vacaciones», comentó Jandale Noel, un chico vienés que ha encontrado todo lo que quería en esta semana cargada de música y baile. Se enteró de esta oportunidad gracias a que un amigo le comentó que fusionaba los dos aspectos que él barajaba desde un principio y apostó por venir a la isla.

«Mi estilo es mixto y amo hacer coreografías. Además, algunas veces voy a clases de hip-hop o afro, que son los estilos que me llaman. En Viena soy profesor en Empire Dance Studio y preparo a gente para competiciones», relató Noel sobre su formación.

«En general, me encantan los profesores y este campamento me ha dado la energía también para relacionarme con gente, porque no lo suelo hacer», añadió entusiasmado por lo que le estaban transmitiendo unas jornadas que solo acababan de empezar.