La regulación de los fondeos en Talamanca, tres años paralizada en Costas

Han pasado 1.184 días desde que el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica anunció que se sometía a información pública la documentación del proyecto de fondeos ecológicos en la bahía de Talamanca promovido por el Ayuntamiento de Ibiza. Fue el 30 de mayo de 2019. Desde entonces, de este proyecto nunca más se supo y parece como si el expediente se hubiera quedado olvidado en una carpeta de ‘asuntos no urgentes’ en algún ordenador de la dirección general de Costas.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Salewski, confirma la situación actual de bloqueo, en el que el proyecto parece haber sido engullido por una especie de agujero de gusano. «Seguimos igual», señala Salewski a Diario de Ibiza, «solo nos dicen que todavía hay que resolverlo».

Sin prisas

Según explica el concejal, para sacar adelante este proyecto es imprescindible la luz verde de Medio Ambiente, ya que el proyecto de fondeos se desarrolla en un espacio de dominio público marítimo terrestre que compete al Gobierno central. Instalar un espacio de boyas requiere de una concesión administrativa estatal, de la misma manera que hay concesiones para la instalación de hamacas en la playa.

Salewski asegura que desde el Consistorio no han tirado la toalla y que «regularmente nos ponemos en contacto , ya sea vía correo o telefónicamente, con la dirección general de Costas», pero que la respuesta siempre es la misma: «Nos dicen que el expediente está, pero que no lo han resuelto». Lo peor de todo es que Costas no tiene un plazo fijado para responder, con lo que no están obligados a acelerar el proceso.

Redactado en 2016

El proyecto de fondeos ecológicos en la bahía de Talamanca arranca de mucho más atrás, ya que el informe que redactó el Ayuntamiento y que se envió al Ministerio es del año 2016. En él, tras realizar un estudio de la situación ambiental de la zona, se propone instalar 98 puntos de fondeos ecológicos distribuidos en siete polígonos en la bahía, para ofrecer un sistema alternativo al fondeo libre con ancla a los tradicionales lastres de hormigón, que resultan dañinos para el fondo marino

Según esta propuesta, la idea es habilitar puntos de fondeo para embarcaciones de entre siete y 30 metros de eslora a una distancia mínima de 200 metros de la playa y 50 metros del resto de tramos costeros.

Además, también se prevé ofrecer un servicio de gestión de residuos a las embarcaciones fondeadas. El presupuesto estimado de esta intervención era de 680.254 euros -IVA incluido-, una cantidad que ya ha quedado completamente desfasada a causa del incremento de los precios de los materiales y que habría que actualizar en el caso de que el proyecto siga adelante.

Compromiso para transferir al Govern las competencias de Costas

El pasado mes de mayo, la portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, se comprometió ante la presidenta del Govern, Francina Armengol, a que antes de que finalizara este año se haría la transferencia de las competencias de Costas al Ejecutivo balear. Una cambio de manos que el concejal Jordi Salewski ve positivo aunque prefiere no hacerse ilusiones sobre si supondrá una mayor premura en la resolución de este tema.

«Si se pueden gestionar los temas desde más cerca, desde una Administración más próxima, es mejor», explica el concejal de Medio Ambiente de Vila, que rebaja inmediatamente cualquier tipo de entusiasmo: «Pero esto no es positivo per se, sino que depende de los recursos que tenga el Govern para desarrollar esta competencia. Si los recursos son insuficientes, entonces aunque cambien de manos, seguirá igual».

Salewski reclama ejecutar este proyecto para así «aplicar el Decreto de la Posidonia del Govern» y proteger a esta planta marina en Talamanca, donde está siendo muy castigada.