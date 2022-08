"Los ricos a veces tenemos un mal día". Así tituló Guillermo Salinas su vídeo de TikTok donde se ve cómo el pasado 9 de agosto la Guardia Civil irrumpió en Casa Lola para sacar de allí a los huéspedes con el objeto de iniciar la demolición de todas las construcciones ilegales.

En el momento en el que se iba a iniciar el derribo, en las instalaciones de Casa Lola se encontraban unos 60 turistas. Uno de ellos era Guillermo Salinas, mexicano y sobrino de Ricardo Salinas Prieto, fundador y presidente del Grupo Salinas (un holding de empresas dedicadas a telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte...), a quien pertenece Televisión Azteca.

Guillermo 'Memo' Salinas es un joven millonario, empresario e influencer (en TikTok suma 1,4 millones de seguidores) que se encontraba alojado en Casa Lola cuando iba a comenzar la demolición. En el vídeo que subió a TikTok se puede ver cómo media docena de guardias civiles llegan a su alojamiento (una especie de bungaló con puertas de cristal) y le piden que salga porque en pocos minutos entraría la maquinaria para empezar a tirar abajo las construcciones ilegales.

Pero el influencer no tenía intención de abandonar su habitación. A pesar de que la Guardia Civil le explica que hay una orden judicial para demoler parte del complejo, Memo Salinas no entra en razón: "Tengo alquilada esta propiedad privada", "Yo no estoy cometiendo ninguna infracción", "Este no es mi problema" o "Empiecen a demoler por allá", son algunas de las frases que el mexicano responde a los múltiples requerimientos de la Guardia Civil para que abandone la habitación. "Que abra la puerta", responde enérgicamente un agente.

Finalmente, ante la falta de colaboración por parte de estos huéspedes un agente toma una palanca y abre a la fuerza la puerta. En cuanto entra la media docena de guardias civiles a la habitación obligan al empresario a situarse cerca de la pared y le conminan a que haga sus maletas y se vaya. "¡Que recoja!", le grita un agente.

Este vídeo de TikTok cuenta ya con más de medio millón de 'me gusta' y unos 4.000 comentarios.