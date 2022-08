W Ibiza, el hotel de espíritu bohemio, diverso y transgresor situado en Santa Eulalia del Río, ha acogido este verano su primer ciclo de desfiles de moda titulado 'Out of the closet', cuya clausura tuvo lugar ayer en su icónico wet deck con una pasarela protagonizada por los diseñadores baleares Ivanna Mestres, Carlos Delgado, María Genovard y Vintage Ibiza y la presentación sorpresa de la escritora, cantante y activista Rocío Saiz.

En total han sido nueve los diseñadores que han participado en esta primera edición marcada por la versatilidad de las prendas genderless, la moda queer, la diversidad y la inclusión, mezclando las últimas tendencias de la moda balear, de estilo bohemio y relajado. La idea germen del evento no es otra que derribar cualquier frontera entre la masculinidad y la feminidad confirmando la apuesta de W Hotels por convertir sus hoteles en espacios abiertos, plurales e inclusivos, algo intrínseco en su ADN Comunidad LGTBIQ+ "Decidimos crear el ciclo de desfiles 'Out of the closet' con el fin de abanderar la libertad de expresión y la reivindicación de la individualidad de las personas desde W Ibiza, ejemplificando los valores de la marca W y dando el pistoletazo de salida a sus próximas novedades. La acogida del público ha sido desbordante, ya que han pasado por aquí más de 400 personas, lo que reafirma que los pasos que estamos dando van encaminados en la dirección adecuada y nos impulsan a seguir creciendo, innovando y poniendo a disposición de nuestra comunidad una oferta diferente con un alto valor añadido", afirma Csaba Boda, director general de W Ibiza. "Hemos escogido la industria de la moda para, a través de estos desfiles, dar voz y visibilidad a los creadores y artesanos locales que contribuyen a poner Ibiza en el mapa de la moda a nivel mundial con un producto único de una calidad extraordinaria", concreta Csaba Boda, quien matiza que "el éxito de este evento es, ante todo, obra de su público, que ha apoyado, celebrado y sobre todo disfrutado esta iniciativa en dos desfiles únicos, protagonizados por el impecable trabajo de diseñadores y modelos y por supuesto por el trabajo del equipo de W Ibiza, que ha creado un concepto transgresor e innovador para este evento único en la isla, que estoy seguro de que será el primero de muchos eventos que el hotel celebrará siguiendo esta línea y que lo posicionan como un espacio abierto que acoge y abraza a la comunidad LGTBIQ+". Una clausura muy especial La escritora y activista Rocío Saiz era ayer la maestra de ceremonias de esta velada única, presentando las cuatro propuestas que desfilaron sobre la pasarela. Ivanna Mestres, Carlos Delgado, Vintage Ibiza y Maria Genovard fueron los diseñadores seleccionados en esta segunda cita, que subieron a la pasarela una serie de propuestas que rompen con cualquier convencionalismo social. Junto a ellos no faltó la presencia de la saxofonista Anastasia Mcqueen, del violinista José Asunción y de la DJ Nuria Scarp, encargados de poner ritmo a una noche inolvidable con una puesta en escena cuidada hasta el más mínimo detalle. La noche terminó en Glow, el rooftop más famoso de la isla ubicado en la azotea del hotel, con la sesión 'Sunday Rituals' a cargo del DJ Russ Farelo.