Un establecimiento hotelero de Ibiza parece no encajar muy bien las críticas de algunos usuarios al servicio que ofrece.

Se trata de un hostal ubicado en Sant Antoni que cuenta con varias malas reseñas en la plataforma de reservas Booking.

Sin embargo, lo que llama la atención de las opiniones que aparecen del hostal (algunas no son malas) es la respuesta que da el establecimiento cuando un huésped critica la cama, la climatización o el servicio, entre otras cosas.

Algunos ejemplos

Evelin, una de las clientas que escribió una reseña, opina del hostal: "Un desastre, no se lo recomiendo a nadie. Cuando entré en la habitación había un olor asqueroso a cigarrillo, no se podía respirar. Pedí un cambio de habitación y me trataron pésimo. La limpieza deja mucho que desear. Por el mismo precio o un poquito más conseguís cosas muchísimo mejores." La respuesta de los responsables del establecimiento es la siguiente: "Venga señorita, si hay que contarla cuéntala bien. Tras el cheking subiste a la habitación y bajaste a los 5 minutos. Nuestro recepcionista escuchó tu versión y llamó al director para autorizar el cambio de habitación (el hotel está, como casi siempre, lleno). No quisiste ni esperar la llamada y te fuiste a la playa. Te llamamos a los 10 minutos (DIEZ) ofreciéndote el cambio de habitación y pidiendo la autorización para mover tus maletas de la habitación que no te gustaba (lo del olor a cigarrillos es pura mentira ya que no se puede fumar y hay detectores de humo). Respondiste que NADIE puede tocar tus cosas y que no ibas a volver hasta la noche. Por la noche tu noviecito se puso agresivo y borde con la recepcionista al punto que tuvo que intervenir el director para que, por lo menos, tengáis un poco de respeto por una mujer. (...) Hasta nunca...".

Otro turista también remarcó en su crítica el olor a tabaco en su habitación y, además, la falta de limpieza en el establecimiento tanto en la habitación como en las zonas comunes (incluyen imágenes en las que, efectivamente, se observa una limpieza deficiente). En un crítica dura pero educada, en la que reconocen: "Somos conscientes de que no se puede pedir mucho cuando buscas alojamientos baratos, pero la limpieza no es incompatible con lo barato. En fin... decepcionados".

La respuesta del hostal a este comentario no es tan educada, empezando por un "¿Estás seguro que has estado aquí? (...) ¿De qué me estás hablando, campeón?" y terminando con una crítica personal al cliente asegurando que se pasó toda la estancia quejándose, "incluyendo el precio de la gasolina".

A otra opinión, en la que el cliente apunta que el establecimiento es ruidoso y "bastante cutre" la respuesta es: "Que te vaya bien, míster simpatía".

Jefferson titula su crítica en Booking "No volveremos jamás", por la falta de limpieza y la incomodidad de la cama, entre otros cosas, a lo que el establecimiento le responde: "Esperamos que cumpláis con el título del comentario".

Por otra parte, las críticas que los clientes realizan de forma anónima son respondidas por el hostal asegurando que se trata de reseñas realizadas por la "competencia" para perjudicarles.