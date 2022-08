Talleres en Ibiza y Formentera por el Día Internacional de la Fisioterapia

El 8 de septiembre se celebrará el Día Mundial de la fisioterapia y el Área de Salud de Ibiza y Formentera organiza diversos talleres temáticos en los centros de salud de las Pitiusas, con el objetivo de dar a conocer las diferentes áreas en que puede actuar la fisioterapia para la prevención y mejora de la salud, con la ayuda de diez fisioterapeutas.

Los días programados serán del 30 de agosto al 9 de septiembre. El primero de ellos, ‘Mima tus cervicales’, tendrá lugar en el Centro de Salud de Santa Eulària, el día 30, y tratará la prevención de los problemas cervicales. En septiembre Es Viver, acogerá el día 1 el taller ‘Ya no me caigo’; para el día 5 estará el taller ‘Cuido mi espalda’ en el centro de salud Can Misses.

Los días 6 y 8 en el centro de Formentera se impartirán los talleres ‘Fisioterapia en la escuela’ y ‘Actívate en el embarazo’. También el día 7, el Centro de Salud de Sant Josep se centrará en los más pequeños con ‘Fisioterapia infantil’, y en el centro de Vila se darán consejos respiratorios con el taller ‘Aprende a respirar’. El día 8 en Sant Antoni se ofrecerá un taller sobre suelo pélvico con el título de ‘Conozco mi suelo pélvico’ y por último el centro de Sant Jordi concluirá la semana de la fisioterapia con el taller ‘Fisioactívate’.

Los talleres están abiertos a todos los usuarios, con independencia del centro al que pertenezcan, solo es necesario llamar al centro de salud para reservar la plaza.

La actividad desarrollada por los fisioterapeutas ha crecido un 8,84% de enero a julio de 2022, si lo comparamos con el mismo período del año anterior. En los primeros siete meses de 2022 se han programado 22.256 consultas de fisioterapia frente a las 20.447 programadas en el mismo tramo del año anterior.

La coordinadora de Fisioterapia de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Ana Bella Castaño, destaca que «la celebración de la semana de la fisioterapia, permite acercar a los usuarios el trabajo que pueden llevar a cabo los fisioterapeutas». «Animamos a la población a que participe en estos talleres abiertos», concluye.