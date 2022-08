Conductores de Ibiza denuncian la «falta de seguridad» de los buses por la antigüedad de las flotas

El servicio de autobús en Ibiza es un «caos». Lo dicen los propios conductores que, a las reiteradas quejas que tienen de los usuarios, tienen que sumar los problemas que se encuentran, día tras día, durante su jornada laboral: vehículos que dan fallos, compañeros que están de baja o de excedencia y tienen que cubrir sus turnos, rutas que son prácticamente imposibles de completar y un largo etcétera. Pero la pregunta que se hacen todos es la misma: ¿Cómo puede ser que estos autobuses pasen la ITV?

Según denuncia el coordinador del sector de transporte por carretera de Balears de CCOO, Chema Martín, «es difícil creer que las inspecciones se hagan como debe». Y es que la media de antigüedad de las flotas sobrepasa los 15 años, llegando a haber vehículos que tienen hasta 22, explica. Ante este escenario, Martín carga directamente contra la gestión del Consell de Ibiza, al que acusa de «no velar para que se cumpla el pliego de condiciones de los contratos». «La conselleria de Transportes no solo tiene que supervisar la adjudicación, también lo que está pasando en la ITV», reitera.

En este sentido, Francisco Costa, conductor y enlace sindical de CCOO en el comité de empresa de ALSA, apunta que «el deterioro produce muchísimas averías, lo que deriva en múltiples retrasos». Esto es algo, añade, que «llega a afectar a la seguridad de todos, conductores y usuarios».

Costa sostiene que los autocares son tan antiguos que no es que el aire acondicionado no funcione, sino que no tiene la capacidad de enfriar con las temperaturas extremas de calor que hay en el exterior. «Sobre todo en los servicios que hacemos en las playas, donde hemos visto mareos en conductores y clientes. Es habitual recibir quejas por el excesivo calor que hay en cabina», dice.

En esta línea, explica que en Ibiza se permiten cosas que en otros sitios son inviables. «Nos traen muchos vehículos de fuera, que allí no pueden seguir dando servicio porque no lo permite la licitación, y aquí todo vale. Llegan y hay que repararlos y, una vez los sacamos, es la pescadilla que se muerde la cola porque se vuelven a averiar», lamenta.

Estos inconvenientes no solo merman su trabajo, sino también la paciencia de los usuarios, que descargan las críticas contra ellos. «El otro día un compañero sufrió una avería y uno de los usuarios del autobús necesitaba llegar al aeropuerto y se puso nervioso y cargó contra el conductor, que sufrió un ataque de ansiedad y ahora está de baja», indica Costa.

«Al límite»

De los mismos problemas habla Juan Escandell, conductor y representante sindical de USO en el comité de empresa de Autobuses San Antonio. «Hay compañeros que psicológicamente están al límite, de ahí las bajas y las excedencias. Mucho tiene que cambiar la cosa para que yo siga el año que viene y eso que llevo aquí desde 2008», adelanta.

En cuanto a las averías, Escandell dice que «ha llegado el verano y con él el calorazo, así que los autobuses han empezado a reventar. Esto ha derivado en servicios perdidos porque los talleres no dan abasto», matiza. De hecho, dice que «ha habido semanas en las que ha habido autobuses que han tenido que trabajar 24 horas seguidas por las averías de otros. Si tiene 20 años el autobús, después de un día entero explota, y es cuando vemos a gente tirada en la carretera y retrasos», añade.

A él mismo le ha pasado tener que preparar hasta tres autobuses antes de salir de la estación porque los dos primeros daban fallos. «Hace unas semanas trajeron seis vehículos de Barcelona, tres nuevos y tres que tenían más de 17 años. Nos quejamos en 2019 de esto mismo, llegó la pandemia y se quedó parado. Tres años después estamos con lo mismo, es decir, con autobuses tres años más viejos», insiste.

Asimismo, lamenta, al igual que sus compañeros, que la «excusa» del Consell siempre sea la de que «no se puede hacer nada hasta que salgan las nuevas concesiones», mientras que las empresas, «también con razón, dicen que no van a invertir sin saber si van a ser las elegidas».

Plantillas

Al igual que en el resto de sectores, también sufren la falta de profesionales esta temporada. Lo confirma el gerente de la compañía Lucas Costa con el mismo nombre. «Es un mal endémico y el problema que estamos teniendo es, sobre todo, a la hora de disfrutar de las libranzas o de cubrir bajas. A veces nos toca doblar turno», reconoce.

Por su parte, Escandell dice que, con el problema del alquiler, muchos fijos discontinuos no han venido a Ibiza. «Hay una falta de profesionales bestial», lamenta. Y la situación, a juicio de Martín, empeorará en los próximos años. «Esta profesión tiene que ser atractiva porque los que están trabajando ahora tienen cierta edad y los jóvenes no quieren entrar», subraya. El sueldo del conductor ronda los 1.500 euros brutos.

Quejas de los usuarios

Las quejas por el servicio no cesan por parte de los usuarios. Las críticas van dirigidas, principalmente, a la falta de puntualidad, las aglomeraciones y la falta de aire acondicionado dentro de los vehículos. «Hay líneas que uso a menudo, como la L3, L8, L14 y L45, en las que no funciona bien el aire. El otro día, el conductor de la L14 tuvo que parar para bajarse y echarse una botella de agua por la cabeza porque se iba a desmayar. En otro bus, una señora pidió al chófer que parara porque se estaba encontrando mal por el calor», cuenta una pasajera.

Otro usuario critica que hay trayectos que directamente no se hacen. Le ha pasado en dos ocasiones en apenas cuatro días: el 12 de agosto «estaba previsto el paso del bus a las 7.25 horas en la parada de la avenida Santa Eulària y no llegó»; tampoco lo hizo el 16 de agosto a las 22.30 horas el que para junto al McDonalds de ses Figueretes y «allí nos quedamos cinco personas tiradas», añade.

La queja de otra usuaria pasa por el estado de los vehículos. «En algunos da hasta miedo montarse y cuando se estropean no tienen repuesto. Hace poco, en la línea que va de Ibiza a Sant Antoni, pasando por Sant Josep, se averió. Nos mandaron bajar del bus a eso de las cinco de la tarde y el chófer nos dijo que no podían mandar otro porque no había, así que tuvimos que esperar al siguiente durante 40 minutos al sol», lamenta. Y así cada día.