Hundimiento del yate en Ibiza: «Se ha llevado a cabo un trabajo profesional, diligente y rápido»

El director insular de la Administración General del Estado, Enrique Sánchez, defendió ayer las actuaciones desplegadas tras el incendio del ‘Aria SF’, iniciado en la tarde del día 11 de agosto en Cala Saona, y su posterior traslado a Ibiza, donde acabó hundiéndose el domingo frente a es Cap Martinet. Sánchez insistió en que «se ha llevado a cabo un trabajo profesional, diligente y rápido», ajustado a las circunstancias del fuego y las condiciones meteorológicas y de la navegación para tomar en cada momento la decisión «menos mala posible, porque cualquier sitio donde se hubiera acabado hundido el barco hubiera sido un mal lugar».

El representante del Estado en las Pitiusas compareció ante la prensa tras las críticas vertidas el día anterior por el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza, que lamentaron la falta de información, por un lado, y exigieron una actuación inmediata para evitar la contaminación del mar y el litoral. Sin citar a estas dos administraciones, Sánchez señaló que su comparecencia tenía el objetivo de «clarificar la confusión que se está empezando a crear» tras el hundimiento del yate. «La confusión lleva a la alarma», sentenció.

"Es posible que esté llegando algún material quemado, pero muy poquita cantidad, porque ya está desplegada la barrera"

Disculpas

Sánchez se mostró comprensivo con el enfado de los vecinos y usuarios de las playas de la zona de Jesús, pero apuntó que en este tipo de accidentes siempre llegan restos a la costa y que, en este caso, «han sido mínimos». «Ahora mismo ya no están llegando restos a la costa. Es posible que esté llegando algún material quemado, pero muy poquita cantidad, porque ya está desplegada la barrera, están las embarcaciones de limpieza y se están sellando las fugas de gasoil», indicó.

En los últimos días, las imágenes enviadas por los bañistas evidenciaban que en las playas más cercanas a es Cap Martinet, como s’Estanyol, Cala Roja o Cala Olivera, habían llegado numerosos trozos de material del yate quemado. «Entiendo la frustración de los vecinos y usuarios de las playas que se han visto ensuciadas por los mínimos restos del incendio, pero lo cierto es que, donde se hubiese hundido, hubiera provocado la misma situación», justificó el director insular.

Protocolo de actuación

Para explicar los pasos seguidos en toda esta crisis, Sánchez repasó el informe sobre el incendio del yate ‘Aria SF’ hasta su posterior hundimiento en es Cap Martinet. enviado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Transportes.

Tal y como se explica en el informe, «al tenerse constancia de que parte del material de la superestructura era de aluminio y con el fin de evitar el hundimiento de la embarcación y reacciones químicas peligrosas, se optó por intentar alejar el barco de la costa próxima a Cala Saona». Debido a la gran cantidad de embarcaciones concentradas en esa playa, que podrían verse afectadas por una deflagración provocada por el incendio, se arrastró el yate rodeando Formentera por la Mola para evitar así los puntos de mayor actividad náutica.

A partir de este momento, para hacerse cargo del barco, el armador y la compañía aseguradora deciden recurrir a los servicios de la empresa especializada Ardentia , que fue contratada el día 13. Sánchez quiso destacar la labor que, desde ese momento, está llevando a cabo esta compañía especializada «de bastante prestigio y reconocida solvencia».

«Es la misma empresa que el año pasado se encargó de reflotar el ‘River Thames’, el carguero que quedó varado en Migjorn. Aquello era potencialmente mucho más peligroso, porque tenía alrededor de 300 toneladas de fuel, no de gasoil», recordó.

Sánchez abundó en que en cada momento se han seguido las prioridades que marca el protocolo y que, inicialmente, dictan proteger las vidas y rescatar a los 16 tripulantes del ‘Aira SF’. Una vez a salvo estas personas, tocaba «minimizar los riesgos de inundación y evitar que el barco se hunda».

Puerto de Vila

Con la previsión de que el fuego ayudaría a reducir el combustible y que acabaría extinguiéndose, el ‘Guardamar Concepción Arenal’ de Salvamento Marítimo dirigió el yate del lujo hacia el puerto de Vila, el lugar más indicado para llevar a cabo las labores de descontaminación del barco, defendió Sánchez.

Como el incendio no se apagaba, y no podía arrojarse más agua para evitar que se acumulara tanto peso que acabara naufragando, hubo que dejarlo en una zona «donde no molestara la navegabilidad y operatividad del puerto». Allí surgió un nuevo problema cuando, debido al deterioro de la embarcación por el incendio, ya se veía que iba a acabar hundida, por lo que se trasladó al lugar con la menor profundidad posible y donde se facilitaran al máximo las posteriores labores de descontaminación y reflotamiento del barco, unas tareas que corren a cargo del armador.

«Al mismo tiempo se informa de todo ello al Servei de Emergències del Govern balear, para que esté alertado ante cualquier eventualidad y posible llegada a tierra de restos», según el informe. Finalmente, el domingo por la tarde el cascarón humeante en el que se había convertido un yate de lujo valorado en 26 millones de euros, se hundió.

El documento de Salvamento asegura que se fue a pique por los graves daños que tenía y por «la entrada accidental de agua provocada por la marejadilla meteorológica y del oleaje de las embarcaciones que navegaban en las proximidades». Los pequeños restos que quedaron flotando fueron recogidos casi en su totalidad por las embarcaciones movilizadas, asegura Salvamento, que precisa no obstante que quedaron «pequeños restos a flote».

"Me consta que la alcaldesa ha estado en contacto en todo momento con el capitán marítimo y la Guardia Civil"

Plazos

La empresa contratada por el armador, Ardentia, prevé que las labores de descontaminación, que incluyen la retirada del combustible, hidrorcarburos o las baterías, puedan finalizar como máximo este domingo. Para estos trabajos hay desplegados 14 operarios, entre técnicos y buzos, acompañados de varias embarcaciones de limpieza.

El pecio ha quedado protegido inicialmente con «el tendido de material oleofílico para la retenida y contención de las posibles fugas de hidrocarburo que pudieran producirse». Además, el martes por la mañana quedó preparada una bomba trasera de succión de hidrocarburos. Hasta el momento, se han extraído más de 10.000 litros de combustible.

Sánchez informó de que la Guardia Civil investigará las causas del incendio, al igual que las compañías aseguradoras , pero insistió en que, en este momento, «la prioridad» es finalizar las labores de descontaminación. Después, el armador y Ardentia deberán presentar un plan de reflotamiento a Capitanía Marítima para evacuar el ‘Aria SF’ hasta el puerto que consideren más oportuno para después tratar los residuos.

Respuesta a Santa Eulària

Respecto a las críticas recibidas por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària, por trasladar frente a su costa un barco hundido en Formentera, Sánchez replicó que le «consta que la alcaldesa ha estado en contacto en todo momento con el capitán marítimo y la Guardia Civil». «Las decisiones se han ido tomando según las circunstancias, son cuestiones técnicas que se toman al momento», abundó.