Comerciantes de Ibiza: «El turismo ‘low cost’ predomina en la Marina este verano»

Los comercios de la Marina perciben esta temporada un incremento del turismo ‘low cost’, el que no gasta mucho. Las tiendas de ‘souvenirs’ han aumentado sus ventas, mientras que aquellas dirigidas a la clientela de un nivel adquisitivo más alto están experimentando altibajos en su facturación. Por otra parte, los comerciantes de la zona portuaria piden al Ayuntamiento de Ibiza más presencia policial.

Los comerciantes de la Marina aseguran que este año el turismo mayoritario de la zona es de menor nivel adquisitivo, algo que está repercutiendo en un aumento de ventas en las tiendas de souvenirs. Los meses mejores han sido abril, con el arranque temprano de la temporada, y el pasado julio. Este agosto confían en que los cruceristas sigan siendo fieles a los negocios de la Marina. Por el contrario, los comercios de productos más caros, enfocados a otro público de mayor poder adquisitivo han visto hasta el momento reducir sus ventas. Kika, propietaria de Lulada Ibiza, explica que «los cruceros no ayudan, ya que los turistas que visitan la isla en los barcos este año no tienen un elevado nivel adquisitivo. Compran baratijas y no entran en tiendas como esta».

La falta de taxis en el municipio también perjudica a los comercios. «Muchos turistas que se alojan en las localidades más alejadas de Vila no pueden bajar a la ciudad debido a la dificultad para conseguir un taxi que les recoja y a las colas que hay después en la parada del puerto» y no pueden volver a sus hoteles, relata Sally Riera, una de las comerciantes entrevistadas. «Esta temporada Ibiza está llena de italianos, que compran mucho en las tiendas de souvenirs, y sorprendentemente muchos mexicanos, que también son clientes de tiendas de regalos más baratos» cuenta Raquel, una empleada de Tuss Ibiza.

El problema más grave este año en la Marina, según los comerciantes y los vecinos es la falta de seguridad en el barrio. «Siempre entran a la tienda los mismos yonkis y dan una mala imagen del barrio. La semana pasada uno de ellos amenazó a unas jóvenes en la tienda de enfrente», comenta indignada Carmen, empleada del establecimiento Amanecer.