El PSOE del Consell de Ibiza ha criticado la gestión del presidente Vicent Marí para acabar con los alquileres turísticos ilegales, que califican de "fracaso absoluto". Según los socialistas, el acuerdo que el gobierno insular firmó con la plataforma Airbnb para frenar esta práctica ha sido una "tomadura de pelo", ya que en su página web han continuado apareciendo "toda clase de alquileres ilegales, desde pisos residenciales a caravanas o tiendas de campaña, con completa impunidad", denuncian.

Lo socialistas se refieren a una información que publican hoy Diario de Ibiza y diariodeibiza.es relacionada con alquileres en infraviviendas de todo tipo que se publicitan en esta plataforma.

El acuerdo, aseguran desde el PSOE, no solo no comprometía a Airbnb a cumplir con la normativa turística, si no que "les eximía de su responsabilidad en el cumplimiento de la Ley".

Los socialistas han recuperado unas declaraciones del conseller Mariano Juan de agosto de 2019 en las que aseguraba que no era necesario cambiar la ley para precintar pisos turísticos. "No solo hay que sancionar; lo importante es decir: ¿Usted tiene un piso turístico? Se lo cierro. Jurídicamente es posible hacer esto, estamos mirando cómo y resolviendo las dudas".

Ahora, sin embargo, Juan se excusa en que se tienen que cambiar las leyes para poder luchar contra esta actividad. Desde el PSOE critican que tres años después no se haya "precintado ni un solo piso turístico" y aseguran que esto demuestra que el gobierno de Vicent Marí gobierna "de cara a la galería y a golpe de titular".

Por otro lado, desde el PSOE del Consell también han calificado de "fracaso" el hecho de que aún no estén ni creadas las plazas para contratar a cuatro nuevos inspectores de Turismo, traspasados por el Govern el pasado mes de diciembre, aseguran.

"En todos estos meses no ha sabido [Vicent Marí] ni aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consell Insular para incorporar las nuevas plazas", denuncian los socialistas, que lamentan que "en esta temporada turísticas será ya imposible que se puedan incorporar los nuevos inspectores".