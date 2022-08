El PSOE reclamó ayer al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), la dimisión del conseller de Transportes, Javier Torres (Cs), al no conformarse con el cese del hasta ahora director insular de Transportes, Roberto Algaba. El cese, tal y como afirman los socialistas en una nota emitida ayer, «supone la constatación pública de que el Departamento insular de Transportes no funciona y el fracaso de la gestión del Consell Insular en esta legislatura». Pero el grupo socialista no se queda ahí: «Si Javier Torres continúa al frente del departamento, la degradación del transporte público de Ibiza, que ha llegado a esta situación insostenible, continuará agravándose».

El PSOE destaca que hace tiempo que vienen denunciando «la gestión desastrosa del sistema público de transporte de nuestra isla, una legislatura perdida sin las nuevas concesiones de autobús, incapacidad para hacer frente al taxi pirata y una larga lista de promesas incumplidas». Además, consideran que el hecho de que Torres pida la entrada en la isla de Uber y Cabify para resolver «lo que ellos mismo han provocado» en vez de reestructurar el servicio público, es una muestra más de la situación, por lo que no le ven capacitado para que continúe en el cargo. «Fracaso estrepitoso» «Un fracaso estrepitoso de gestión en el que seguramente han tenido que ver los intereses partidistas y disputas internas entre los miembros de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos», afirman desde el partido socialista. Según el comunicado, «el Consell Insular de Vicent Marí está totalmente agotado». Añaden que esto se debe a la «nefasta» gestión para solventar los problemas de Ibiza que este verano se han vuelto a poner en evidencia con el incremento del turismo, como es el caso de los problemas con el transporte público.