Ola de calor: «Tenemos encima el cambio climático, ahora debemos revertirlo»

«Los científicos llevan años avisando sobre lo que provocaría este cambio en el clima, estos fenómenos son el resultado. Ahora vemos los efectos, la posidonia, por ejemplo, comienza a verse afectada a partir de los 27º», afirma Joaquín Tintoré, director del Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Balears (Socib). Cabe destacar que el pasado mes de julio, la boya de la Dragonera batió un récord, marcando más de 30º.

La posidonia no solo otorga al mar balear su característico aspecto, también frena al mar y evita que desaparezcan las playas.

«Aquellos que retiran la posidonia muerta de las playas para que parezcan más tropicales y gusten más a los turistas son unos irresponsables, solo abren el camino a una mayor erosión de las playas», asegura Xavier Pastor, vicepresidente de Oceana y exdirector de GreenPeace España, lo que provocará la desaparición de las playas y paseos marítimos, a pesar de su constante y testaruda reconstrucción.

Sin embargo, la flora no es lo único que se resiente frente a este bochornoso verano.

«La mezcla del agua de mar junto al dióxido de carbono produce un ácido carbónico que debilita la fortaleza de las conchas de los animales marítimos y dificulta su supervivencia», ejemplifica Pastor. «Además, el aumento de temperaturas dificulta la absorción del oxígeno por parte del mar, un problema para todo organismo marítimo que lo necesite para vivir», añade el vicepresidente.

«Mortandades masivas»

Toda especie, marítima o terrestre presenta un límite de temperaturas que puede aguantar, estas situaciones de constantes aumentos de temperatura durante largos periodos de tiempo pueden provocar «mortandades masivas» de fauna y flora. Por ello, aquellos organismos, que puedan, acabarán emigrando hacia lugares que presenten condiciones viables para vivir. Frente al aumento de temperaturas podemos esperar que animales de zonas tropicales ocupen el lugar y expulsen a la fauna típica del Mediterráneo, asegura Pastor. Ahora bien, esta sustitución, aunque se realice, no será de forma «sana».

Ahora bien, ambos profesionales coinciden en que los efectos de estas temperaturas se verán con el paso de los años, donde difieren es en si esta catastrófica situación tiene arreglo. Xavier Pastor defiende que incluso si se pone freno «hemos llegado tarde» para evitar algunos de estos cambios. No solo la subida de las temperaturas comenzará a ser más notable, sino que fenómenos como ciclones y la elevación del nivel del mar, podrán volverse más comunes, según explica. Sin embargo, esto no implica que actuaciones inmediatas no puedan producir un cambio.

Joaquín Tintoré opina distinto. «Yo soy optimista, ya que el medio marino tiene una capacidad de recuperación fantástica», afirma. Sin embargo, añade que esto no debe tomarse como una excusa para no actuar. Tintoré destaca que un límite que deben poner ya los políticos es el acceso a las islas bajo los estudios de «límite de carga», la mayor cantidad de población que puede soportar indefinidamente un medio ambiente.

Por lo tanto, la solución es clara para los expertos, se pueda crear un cambio o no, la única opción que le queda a la sociedad para salvar el planeta es actuar de inmediato.