Los hoteleros de la ciudad de Ibiza han considerado "muy decepcionante, carente de sentido común y de la responsabilidad que

se desempeña" e "inadecuada", la respuesta del Ayuntamiento de Ibiza a sus críticas sobre el estado de la ciudad, que repercute negativamente en los clientes ya que está "lejos de orientarse a la búsqueda de soluciones".

Asimismo, han denunciado nuevamente "que no se está haciendo el trabajo, que no se está haciendo bien, o que no es suficiente".

Los hoteleros cargaron contra Ibiza por la "inseguridad y suciedad" que ofrece la ciudad y el Ayuntamiento de Ibiza les acusó de "tirarse piedras contra su propio tejado".

"Esto, que hemos querido trasladar en reuniones con el Ayuntamiento, no ha sido posible", han explicado los hoteleros en un comunicado.

"Consenso unánime"

"Nosotros representamos a todo el sector de alojamiento de la ciudad de Ibiza, salvo algún establecimiento. Y lo manifestado en la rueda de prensa, tiene un alto grado de consenso, por no decir unanimidad", han matizado.

También han asegurado que han solicitado, por registro de entrada, una reunión con el alcalde de Ibiza, en el mes de Febrero, relativo a asuntos de la calle Ramón Muntaner que no tuvo respuesta ni reunión.

Por otra parte, han enviado con registro una queja acerca de los botellones en el Paseo, y las concesiones de playa, el 1 de julio, que tampoco ha obtenido respuesta a día de hoy.

"Hemos pedido, a través de mensajes, reuniones con el alcalde y con algún miembro del equipo de gobierno, en este mes de julio", sin que se haya producido tampoco, quedando pendiente de organizar.

"Es verdad que nos hemos reunido el 20 de Mayo, por iniciativa de la Concejalía de Turismo. Si se nos permite la expresión, las reuniones han sido "para hablar de mi libro”, han lamentado los hoteleros, ya que el orden del día, nada tenía que ver con sus quejas y otras reuniones han sido parecidas,

como la de Aitor Morrás para presentar el “ACIRE” de Puig des Molins, y hablar del servicio de taxi con el sector.