Un centenar de personas entre los músicos de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa y los cantantes del Cor Ciutat d’Eivissa se subirán al escenario para hacer disfrutar a quienes se acerquen a escucharlos hasta el parque Reina Sofía, el sábado 6 de agosto a las 22 horas. El coro y la banda actuarán juntos en la segunda parte del concierto dedicada a las bandas sonoras de dos de los musicales más famosos de la historia: ‘Sonrisas y lágrimas’ y ‘West Side Story’.

Las formaciones musicales de Vila interpretarán ‘The sound of music’, ‘My favorite things’, ‘Edelweiss’, ‘Do-Re-Mi’ y ‘Climb every mountain’ de ‘Sonrisas y lágrimas’. El músico Pablo García, flautista en la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, ha realizado algunos arreglos para que las piezas las puedan ejecutar los integrantes de esta agrupación musical. De la banda sonora creada por Leonard Bernstein para West Side Story, que el año pasado cumplió 60 años, músicos y cantantes interpretarán seis temas: ‘Tonight’, ‘I feel pretty’, ‘Maria’, ‘America’, ‘One hand, one heart’ y ‘Somewhere’.

En esta segunda parte intervendrán tres solistas del Coro, el barítono Javier Chivite y las sopranos Ana Molero y Yolanda Veny junto a los 45 cantantes de este coro amateur.

Durante la primera parte del concierto estará en el escenario la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa que comenzará su actuación con la ‘Suite nº 2’ de Alfred Reed.

Miquel Àngel Aguiló , director de la banda, confía en que el concierto «gustará mucho al público» porque gran parte de las piezas «invitan a bailar o a moverse».

El coro actuará también en la misa de Santa Maria, que se celebrará hoy 5 de agosto a las 19 horas en la catedral y que oficiará el obispo de Ibiza, Vicent Ribas. El coro de Vila acompañará la liturgia interpretando varias piezas, entre ellas ‘Missa brevis nº 9 en si bemol mayor’ de Mozart.