Las habitaciones de hotel se libran del límite del aire acondicionado a 27 grados

El plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, aprobado por el Gobierno el pasado lunes, que obliga a que la temperatura mínima del aire acondicionado no sobrepase los 27 grados no afectará a los turistas alojados en los hoteles: las habitaciones se consideran un espacio privado, como los domicilios, por lo que se libran del límite impuesto por Madrid. Por contra, los restaurantes, bares o cafeterías tendrán que cumplir la normativa, lo que supone que en los interiores hará «demasiado calor», una desventaja para aquellos negocios que no disponen de terraza, lamentan desde el sector.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica la temperatura del aire en los recintos con refrigeración no podrán ser inferiores a 27 grados. Y la calefacción no puede sobrepasar los 19 grados. Esas condiciones de temperaturas estarán en vigor hasta el 23 de noviembre de 2023. Los hoteles de las islas solo lo deberán aplicar en las áreas comunes, entre ellas también sus restaurantes y bares. Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) apuntan a que otras dependencias por normativa laboral tampoco se verán afectadas, además de que las habitaciones se «asimilan a los domicilios». En el resto de instalaciones se cumplirá con la normativa, «como no puede ser de otra manera». Sin embargo, critican el plazo de aplicación de las medidas por «corto», son siete días —el próximo martes 9—, «y en pleno agosto» que no da «muchas facilidades si hay que hacer ciertas inversiones». Financiación para las camas elevables y cambio de calderas El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela se reunió ayer con las representantes de las patronales hoteleras para avanzar en la obtención de fondos europeos que faciliten la inversión para aplicar la Ley de Turismo, con medidas que obligan a sustituir las camas de los hoteles por otras elevables o cambiar las calderas, entre otras disposiciones. El presupuesto para impulsarlas es de 60 millones de euros del programa Next Generation UE. El Govern ha presentado un borrador que servirá de base para la redacción conjunta de las convocatorias de fondos europeos. Se pretende agilizar su tramitación para aprovechar al máximo las ayudas de la UE. m.b.m. palma El presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, considera por su parte que 27 grados es «demasiado calor y un problemón para los negocios sin terraza» porque el interior «fresquito es lo único bueno» de no tener espacio exterior. «Imagina un sueco o un alemán que no está acostumbrado a estos calores, van a acabar comiendo en las habitaciones del hotel», advierte. Robledo cree que no se pueden hacer normativas «así de rápidas, cuando cada municipio es un mundo» y se pregunta «quién controlará su aplicación». Peluquerías o gimnasios, entre las excepciones Los 27 grados de temperatura mínima con el aire acondicionado o bien los 19 de máxima en el caso de la calefacción no serán la norma general en todos los sectores. El Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad para ahorrar y por la eficiencia energética no será de aplicación en trenes, aviones o barcos ni tampoco en peluquerías, gimnasios, lavanderías, colegios, universidades y guarderías, centros sanitarios y otros lugares que por las condiciones laborales no sea posible, explican desde la Delegación del Gobierno. Por contra, en los edificios y locales de uso administrativo (oficinas, vestíbulos y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, centros comerciales), teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, de espectáculos, estaciones o aeropuertos se deberá regular la temperatura. También antes del 30 de septiembre los locales deberán contar con un sistema de cierre de puertas para evitar el despilfarro energético. El alumbrado de los escaparates deberá apagarse desde las 22 horas, al igual que el alumbrado de edificios públicos.