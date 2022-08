Denuncian que los médicos de familia de Ibiza y Formentera son «los más sobrecargados de España»

«Los médicos de familia de Ibiza y Formentera somos los que peor estamos de España», denuncia, a las puertas del viejo Can Misses, Carlos Rodríguez Ribas, portavoz del Sindicato Médico de Balears en las Pitiusas. Él y Toni Pallicer, también del sindicato, acompañan con datos esta afirmación: «La media española es de 1.380 pacientes por médico, en Balears esta cifra es de 1.800 y en Ibiza y Formentera cada facultativo de Atención Primaria atiende a 2.200». «Estamos sobrepasados, sobrecargados. Tenemos una carga de trabajo excesiva. Pedimos equilibrar un poco el ratio de médico por paciente», continúa.

«Es una barbaridad», afirma Rodríguez, que afirma que la única forma de reducir este indicador es contratar más médicos. El Simebal exige a Salud que aumente las plantillas de los centros de salud en 30 facultativos. La conselleria, explican los sindicalistas, ha concedido ocho, por lo que, según los cálculos que han hecho, en septiembre, si se ocupan todas, faltarán 22. «Suponiendo que la población no siga creciendo», matiza Rodríguez Ribas, quien afirma que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la población de las Pitiusas desde el año 2000 ha aumentado «más de un 75%» mientras lo ha hecho «un 12% en España y un 30% en el total de Balears». El sindicato asegura que ha calculado los médicos de Primaria que faltan en las Pitiusas en función de ese incremento de la población. «La realidad es esta y tenemos que corregirla», insiste antes de entregar en el registro de entrada del Hospital Can Misses una carta dirigida a la conselleria en la que denuncian esta situación y que firman el 96% de los facultativos de los centros de salud de las Pitiusas. «Han firmado 69 de los 72 médicos que tenía la plantilla el 7 de junio. También once residentes de Primaria y tres pediatras. Esto quiere decir que la gente está muy cansada», apunta Pallicer, que destaca que en Mallorca la adhesión de los profesionales ha sido algo menor, de un 90%. «No estamos pidiendo más dinero, pedimos mejoras en las condiciones», insiste antes de entrar en Can Misses, que impidió a los medios captar imágenes del momento.

En el documento que presentaron ayer exigen no tener más de 25 pacientes en agenda diarios y, además, poder gestionarla ellos mismos para evitar que añadan más pacientes «forzando huecos», como aseguran que ocurre ahora: «Al principio de la mañana tienes 25 pacientes y acabas atendiendo a 40 0 50. Eso es inadmisible, en absoluto gestionable y empeora la calidad asistencial». Esto, reconocen desde el sindicato, sólo puede hacerse contratando a más médicos.

Conscientes de la dificultad de atraer profesionales a las Pitiusas, el documento pide a Salud que extienda las medidas de fidelización a los residentes, con el objetivo de que, una vez finalizada su formación, se queden aquí. Es decir, ofrecerles un contrato antes de finalizar —«ni temporal ni de interinidad»— y que se vayan convocando oposiciones de manera constante. «La captación debe ser imaginativa», defiende Rodríguez, que recuerda al Govern que si declara las Pitiusas como «zonas de difícil cobertura» tendría «potestad para crear una serie de mejoras» para que los contratos fueran más atractivos, tanto desde el punto de vista económico como de «ventajas» en cuanto a antigüedad o puntuación en oposiciones.

Más esperas, más urgencias

Esta situación de falta de médicos en los centros de salud redunda en la atención a los pacientes, algunos de los cuales tienen que esperar más de una semana para una cita con su médico de familia. Esto se da especialmente cuando se trata de médicos con un cupo con un porcentaje alto de personas mayores con pluripatologías. De la misma manera, Pallicer alertó de la situación que se vive en el centro de salud de Santa Eulària: «Es el que más ha crecido en número de tarjetas sanitarias y está muy saturado».

Mientras no se contrata a más médicos de Atención Primaria, los delegados en Ibiza y Formentera del Simebal destacan que los médicos pueden hacer peonadas, es decir, actividad extraordinaria, aunque calificaron esta opción como un «sistema perverso»: «Podemos arrimar el hombro y cobrar, pero no deberíamos tener la necesidad de hacer esto porque el número de pacientes por médico no es adecuado». «Esto es como si tienes una empresa con cuatro trabajadores que hacen horas extra y con eso te ahorras la contratación de tres trabajadores», apunta Pallicer. «A ver si hacen caso los políticos de una vez, porque la solución que nos dan es que como hay mucha carga de trabajo veas a los 50 de la mañana y pagarte para ver 30 más por la tarde, aunque estés muy cansado». Las esperas para una cita en el centro de salud suponen, además, que «la única vía» que encuentran los pacientes es acudir a los servicios de Urgencias. «Se desbordan y si en el triaje tu prioridad es cinco, van a tardar muchas horas en atenderte», detalla Rodríguez.

El portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, se mostró bastante ambiguo ayer por la mañana cuando, en la rueda de prensa del Consell de Govern, le preguntaron por este tema. Negueruela recordó que se han incorporado «más médicos que nunca» durante esta legislatura. Asimismo, hizo hincapié en que este año se ha destinado «el mayor presupuesto de la historia para la sanidad pública». Aun así, Negueruela reconoció que se sigue trabajando en aumentar las contrataciones, sobre todo ahora en verano, «por el aumento de la población flotante».