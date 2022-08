El dj Calvin Harris planea casarse en Ibiza con su prometida, la presentadora de televisión y radio británica Vick Hope, según informa The Sun. Tras numerosas idas y venidas en lo que al amor se refiere, el dj residente en la isla le pidió matrimonio a su novia bajo un árbol de Terra Masia, la finca que compró en Ibiza este año. La presentadora dijo que sí de inmediato, ha publicado The Sun, "está locamente enamorada de Calvin y no podría estar más feliz", añade este medio.

La pareja se conoció hace siete meses, según explicaron amigos cercanos y recogió el Daily Mail, e hicieron su primera aparición pública el pasado mes de mayo en el Chelsea Flower Show, un festival de jardinería que se celebra en la ciudad londinense. View this post on Instagram A post shared by Vick Hope (@vicknhope) El millonario dj le propuso matrimonio con un anillo de compromiso valorado en 1,2 millones de euros, según publica The Sun. Aunque el anillo es impresionante, la pareja no parece querer una boda costosa o llamativa, sino que desea una celebración discreta e íntima solo con su núcleo de amigos y familiares, según han informado al diario británico sus allegados. Vick Hope le está diciendo a la gente que se van a casar en Ibiza, según el periódico, ya que es un lugar especial para ambos donde quieren pasar la vida juntos. La madre de la novia les está ayudando a planificar la boda. View this post on Instagram A post shared by Calvin Harris (@calvinharris) Todo ha sucedido muy rápido y ambos están muy felices, apuntan las publicaciones que han recogido la decisión de la pareja. El productor discográfico terminó su relación con la modelo Aarika Wolf después de que la distancia hiciese incompatible el noviazgo, ya que Harris pasaba mucho tiempo en Ibiza tras la comprar la casa en el campo. Calvin Harris adquirió Terra Masia a principios de 2022. La finca es una granja orgánica de 56 hectáreas ubicada en el municipio de Santa Eulària y produce "verduras, huevos, vino y comidas de la granja a la mesa", además de albergar "eventos especiales como bodas", según informó tras la compra el diario británico The Sun.