Maya Fiennes: «La mente está en serios problemas por la tecnología»

Maya Fiennes (Macedonia, 1963) es concertista de piano, escritora, yogui y compositora. Exmujer del compositor Magnus Fiennes y excuñada de los famosos actores Ralph y Josep Fiennes, se divorció y tuvo una crisis que le impidió tocar el piano hasta que encontró el yoga y la meditación y un escape a su nueva vida como instructora de yoga. Es autora del libro ‘Yoga for real life’, que ha vendido más de 100.000 copias en ocho idiomas.

¿Qué le ha traído a la isla?

Cuando vivía en Londres venía mucho a la isla. Me gusta el ambiente y sobre todo la energía tan buena que se respira aquí. Como en todos sitios, Ibiza tiene el lado claro y el lado oscuro y te sentirás atraído por lo que buscas: fiesta o yoga, porque te ofrece todo lo que quieras. En términos de descanso y wellness hay una parte que florece y se transforma de forma positiva.

¿Cómo paso del piano al yoga?

Toco desde los seis años y he sido pianista profesional durante mucho tiempo; tocaba en conciertos. He ganado muchas competiciones a lo largo de mi vida, así que viajé mucho y viví en Londres durante años. Empecé a practicar yoga cuando empecé a sentir miedo escénico. Fue muy extraño porque había hecho tantas actuaciones, concursos y había tocado frente al público, pero de repente tocar el piano se convirtió en un trabajo, una obligación. Alguien me sugirió hace 25 años que empezara a hacer yoga. Mi curiosidad me llevó al yoga, empecé a explorar e investigar y me llamó la atención su filosofía.

¿Qué es el yoga para usted?

Es la unión entre tú y el universo. Tú en relación a tu espíritu, cuerpo y alma. Cuando sucede esta unión tuya sucede la unión con el universo, que puede ser con Dios o el nombre que le quieras dar. Yoga es la manera de entender la vida y cómo respirar, lo que te puedes expandir con la respiración; abrir los ojos de otra manera, el tercer ojo es más intuitivo y abierto. Veo la vida de otra manera, todas las cosas que solían molestarme antes ahora no me importan. La vida se trata de entender las pequeñas cosas.

Hay diferentes tipos de yoga. ¿Por qué eligió enseñar el kundalini?

Empecé con el hatha yoga y fue bueno para estirarme y relajarme, calmé mis nervios del piano. Pero me faltaba algo más. Probé iyengar y ashtanga. Después hice capoeira y un montón de cosas más en Londres, pero me faltaba algo y era la meditación. El sonido de kundalini y la meditación llenaron este vacío. El kundalini es beneficioso para la gente que le funciona la mente de forma muy rápida.

¿Qué cambia con esta práctica?

Para los que no creen en la espiritualidad o el yoga pausado es ideal ya que es la manera más fácil de obtener resultados rápidos, se produce la dopamina, seratonina y endorfinas que necesitamos a través de la respiración en tan solo unos minutos. Cambias las manera de pensar y de verlo todo en la vida al instante.

¿Por qué está tan de moda en occidente el yoga?

Por la tecnología, estamos conectados la mayor parte del tiempo. La mente está en serios problemas porque no puede gestionar el estrés y es fácil tener una crisis. El gran problema actual es que tenemos mucho estrés, por eso necesitamos una vía de escape como el yoga. En los años 80 no era tan necesario porque no había móviles. Ahora todo es rápido y digital, mediante la meditación tiras a la basura, lo que no necesitas, como en un ordenador. Te ayuda a tirar lo innecesario antes de dormir.

Muchos ‘gurús’ populares dan consejos de yoga en redes sociales. ¿Por qué unos son gratis y otros cobran?

Tienes que discriminar lo que es falso de lo verdadero para ti. El yoga creará más conexión contigo mismo y tu intuición te dirá qué es bueno o malo para ti. Hay elecciones por todas partes y en todo momento. Elige bien.

¿Necesitamos saber cómo respirar?

Necesitamos aprender a respirar profundamente. Tenemos que olvidar la respiración corta y respirar profundo para que actúe en el sistema nervioso. Lo importante es empezar, iniciarte y luego canalizar el mensaje como necesites ya que cada uno lo hace por un motivo. Yo empecé por mis nervios y me llevó mucho más allá. A veces hay que explorar y probar diferentes tipos hasta que encuentres el tuyo.

He oído muchas veces la frase ‘el yoga cambió mi vida’.

Cambió la mía y también la de muchos de mis alumnos. Lo veo mucho en el primer día de clase de un retiro y el último: su visión, su mirada, la sonrisa, la luz que desprenden... todo. Me encanta hacer lo que hago porque veo una transformación enorme.

¿Qué ofrece en sus retiros?

Cada día hay yoga, respiraciones y meditación. Compongo música para mis clases, la música es parte del viaje y es mucho más profundo. Creo un ambiente para el principio de la clase, la mitad y el final, es como una actuación, todo tiene un sentido. Nos divertimos mucho, no quiero que sea un ambiente estricto, pretendo que la gente se lo pase bien y disfrute. Trato de que introduzcan un poco de yoga en sus vidas y por eso mi libro se llama ‘Yoga for real life’. Es para ayudar a la gente a sentir cómo el yoga les puede ayudar en su día a día. Hago retiros de siete días para conseguir una transformación de verdad. Si quieres un entrenamiento es un fin de semana largo. El retiro es una experiencia completa fuera de tu rutina diaria.

Hábleme de su música. Compone canciones y es una pianista muy famosa.

Sigo trabajando y creé ‘Kundadance’ para bailar, pasar por los chakras y abrir el corazón. Es muy divertido porque lo puede hacer gente de todas las edades. Primero activación y después integración. Activo con la música y el baile para que después integren la meditación.

¿De dónde saca la energía?

Mi kundalini es muy abierto, lo tengo de forma natural en mí y la música me da energía.

¿Cómo es su relación con la famosa familia Fiennes?

Nos llevamos muy bien

¿Cuál es su sueño?

Seguir con mi ‘Kundadance. Escribí mi segundo libro, llamado ‘The bigger picture’, que es muy divertido y alegre, como mi forma de enseñar. Me gusta explorar el dolor y pasarlo con alegría.

¿Qué energía desprende Ibiza ?

Siento la energía tan buena que hay aquí. Hay diferentes tipos de energía, según lo que busques. Todo lo que tú quieras está aquí, tanto lo bueno como lo malo.