El próximo 13 de agosto las playas de Santa Eulària y Sant Joan no estarán vigiladas por socorristas. Desde la Unión de Socorristas de Ibiza han anunciado este lunes una huelga ya que consideran que han "agotado todos los medios posibles" para que tanto los ayuntamientos de ambos municipios como la empresa Cruz Roja, tengan en cuenta sus reclamaciones.

Los profesionales de este sector consideran que están desempeñando unas labores que conllevan mucha responsabilidad, en unas "precarias condiciones laborales". También critican que perciben un "bajo salario" y "retrasado", no solo por el trabajo que llevan a cabo, sino porque consideran que no alcanza para vivir y trabajar en Ibiza. Además, denuncian que Cruz Roja no les ha pagado el plus completo de supervisión que se contempla en el convenio de empresa.

Por otro lado, critican que los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Joan no han tenido en cuenta sus reclamos para que se mejoren las torres de vigilancia e incumplen el servicio en las playas de ambos municipios. Desde la Unión de Socorristas consideran además que ninguno de los dos consistorios ha mostrado interés en ayudar a encontrar la solución al conflicto entre la empresa y los trabajadores.

Los socorristas inciden en que sus peticiones no solo se corresponden con una mejora salarial, sino que piden que se haga una "correcta cobertura de vigilancia de las playas" ya que esto repercute en la seguridad, no solo de los profesionales, sino también de los usuarios. En este sentido, piden a la ciudadanía que extremen las precauciones a la hora de ingresar al mar porque "no está garantizado el servicio mínimo establecido".

De cara a la jornada de huelga prevista para el 13 de agosto, desde la plataforma convocante piden a los usuarios de las playas que no se metan en el mar ya que "no habrá servicio de socorristas".