Margallo, en Ibiza: «Pedro Sánchez elige la confrontación para sobrevivir»

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría haber elegido «un modelo de colaboración con el PP» para resolver los problemas que padece el país y así «aprovechar» los fondos Next Generation, «nada menos que 140.000 millones de euros», un asunto del que habló, junto a Ana de Palacio y Esteban González Pons (Abel Matutes finalmente no pudo asistir), en la segunda mesa redonda del día. «Pero Sánchez -añadió- ha elegido justo lo contrario: se ha podemizado, ha hecho una especie de Frente de la Victoria peronista, no ya con Podemos, sino con el espacio Channel de Yolanda Díaz, y elegir así la confrontación como único medio de sobrevivir».

Cree el exministro que en los meses venideros «veremos cómo se resucitan todos los temas que puedan dividir a la sociedad española, desde el aborto de las niñas a los 16 años, a la eutanasia, la fiscalidad de la Iglesia, la memoria democrática para intentar meter en la cárcel a Felipe González porque al parecer el franquismo dura hasta 1983…». Margallo añadió que no es consciente «de defender ningún interés oculto», como asegura Sánchez respeto a la oposición del PP al impuesto a bancos y eléctricas: «Se lo preguntaré a mis compañeros. Yo no lo he visto. Esto son majaderías muy impropias de un presidente del Gobierno» que, «en su deriva peronista y podemista, lo que vende no es lo que ofrece, sino a quién ataca. Ahora ataca a los bancos y a las eléctricas». Recordó que «las ayudas que ha ofrecido son la gratuidad de los trenes de cercanías unos meses, becas para quien ya las tiene y un apoyo de 100 euros. El parto de los montes. Como eso no vende, se ataca a los ricos, la casta, los bancos, las eléctricas… Es su única estrategia de supervivencia. Lo que Sánchez sabe es resistir. Pero eso no es lo que conviene a un Gobierno».