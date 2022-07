Antoni Tur, presidente de la Cofradía de Ibiza: «Es indignante la poca sensibilidad que tiene el Estado con el sector primario»

Antoni Tur Serra, Blai, ha regresado pronto al muelle pesquero por la mala mar, antes de las once de la mañana. Pero su jornada continúa y aprovecha para arreglar las redes, con una destreza que en ningún momento se ralentiza mientras conversa.

¿Hay un verbo específico para esta tarea?

Adobar xarxes, creo que en castellano se dice remendar redes. Normalmente la gente espera a que acabe la temporada buena para desembarcarlas. Yo prefiero llevarlas al día e irlas arreglando a ratitos.

¿Ya es mala temporada para el pescado?

Es época de langosta, pero empieza a ser mala para el pescado. Hasta ahora hemos tenido roges, pero el agua ya empieza a estar muy caliente. Es lo de cada año, no significa que no haya pescado, sino que no se mueve tanto y no se enganchará a la red.

¿Cuándo volverán a disfrutar de la buena época?

Para la red, la temporada buena es a partir de febrero, cuando se empieza a recoger alguna sepia, pero, sobre todo, la primavera. A principios de verano es para el dentón y a finales es la época del palangre, pero yo me dedico más al curricán y a los calamares. A final del verano también es la época del salmonete, pero ya no tiene mucho mercado.

¿Está diciendo que la gente rechaza los salmonetes?

Son muy buenos, pero se ha perdido la cultura.

¿Pasa con más especies?

El gerret antes se comía cualquier día entre semana, porque es bueno y barato, igual que el jurel. Pero los restaurantes han marcado la tendencia y parece que solo puedes comer pescado en un bullit con gallos de San Pedro o roges.

¿A la gente le da pereza el pescado que da más trabajo?

En las pescaderías ahora te lo limpian y lo dejan como quieras con tal de vender. Pero hay que reconocer que, hoy en día, llevamos un ritmo de vida que da pena, todos estresados. Preparar un pescado a la plancha no da trabajo, y menos al horno, que lo puedes meter con patatas y cebollas y tomar un vermut mientras se cocina sin complicarte.

¿Este ritmo de vida de hoy en día le empujó a ser pescador?

Desde luego. Hay veces que, si tengo que ir de compras o a la ITV, preferiría quedarme a pescar. La tranquilidad que da el mar me tira mucho. Empecé a trabajar de marinero con las excursiones de turistas en Sant Antoni, con 18 años, y aunque físicamente no era ningún esfuerzo, acabé harto de esa gente. Soy patrón de barco y capitán de yate. Podría llevar las barcas de Formentera, pero no me hace ninguna ilusión.

Lo suyo es totalmente vocacional.

Dejé un trabajo fijo, teniendo hijos e hipoteca, para dedicarme a la pesca en 2003. Me la jugué y en pocos días me adapté. Diez años después, adquirí mi propio barco, que acabé de pagar el año pasado.

¿Cuántos profesionales son en la Cofradía de Ibiza?

Somos 60 socios, con una cincuentena de llaüts y dos barques de bou. En la Cofradía de Sant Antoni tienen otra barca de bou y unas diez para artes menores.

¿Hay relevo generacional?

Hace unos años parecía que estábamos destinados a la extinción, porque solo había jubilaciones. Ahora, cada temporada tenemos alguna incorporación e, incluso, se han construido un par de barcas, cuando se suelen comprar de segunda mano. Es un trabajo como cualquier otro y el fin de semana puedes tener tu tiempo para salir por ahí o pescar un poco.

¿También va a pescar por placer?

Me gusta ir con caña alguna vez. En otros casos, hay gente que sale mucho a pescar en barca por diversión y, al final, decide convertir su hobby en su profesión. Suele pasar con las nuevas incorporaciones.

Al margen del lado romántico, existe la imagen de que se trata de un trabajo duro.

Está muy estigmatizado. Todos los pescadores mayores jubilados que ves paseando por aquí no tenían partes meteorológicos. Su predicción era mirar por la ventana. Tampoco había sistemas hidráulicos para las redes, se hacía todo a mano y era un labor sufrida. Hoy en día, llevo motor auxiliar, el mecanismo hidráulico para las redes, la sonda o el piloto automático. Ya no es un trabajo duro físicamente.

¿Cómo es una jornada normal?

En verano, se suele salir a las cinco y media y regresar a puerto entre las doce y la una del mediodía. Depende de dónde tengas que ir, porque calculas para llegar al caladero cuando empieza a clarear. Yo trabajo unas redes para la langosta y otras para el pescado. Si hace mal tiempo, no puedes ir a recoger la langosta, que está más lejos, pero sí el pescado que está más resguardado.

¿Es imprevisible el día a día?

Cambia mucho de un día para otro. Lo normal es recoger las redes y volver a dejarlas, pero nunca sabes si se engancharán y se romperán o tendrás una avería. Cada dos meses vas cambiando de pesquera y los propios pescaderos buscamos el beneficio de los caladeros. Hace 40 años, había tanto pescado que se trabajaba con una malla más estrecha y se llevaban mucha morralla. Ahora es al revés y, si pescas una roja pequeña, la devuelves al mar.

¿Cuál es su pescado favorito?

La corba [corvallo], que no se conoce demasiado. Es una delicia, sobre todo si es grande, de un kilo o más, para prepararla al horno. No la cambio por el gallo de San Pedro o un dentón. El salmonete también me encanta. Por el otro lado, hay otros que me parecen sobrevalorados, como la roja. Una rascassa grande le da mil patadas para un bullit, aunque tenga más espinas. Tiene una carne más dura, la puedes cocer más tiempo y da mejor caldo.

En marzo, pararon la actividad para protestar contra la subida del gasoil. ¿Ha mejorado su situación?

Sigue muy caro, pero se puede llevar. El Estado nos dio una pequeña ayuda con un descuento de unos 20 céntimos por litro, pero ha subido más de 50. El litro de gasoil agrícola cuesta alrededor de un euro y llegó a estar por encima de 1,20, cuando el año pasado costaba unos 50. Una barca de bou gasta 500 litros diarios y las que vienen de Alicante a pescar la gamba, unos 800. Es indignante la poca sensibilidad del Estado con el sector primario. Se importan naranjas de Egipto o Marruecos en vez de fomentar el producto de aquí. Nos tienen de moneda de cambio con la Unión Europea.

¿Qué porcentaje de su facturación se gasta en el combustible?

Tenemos muchos otros gastos, el problema no es solo el combustible. El poco margen de beneficio que nos queda, después de invertir en el material, reparar averías o el gasoil, no llega para cubrir los gastos algunos meses. En invierno da para ir subsistiendo y poco más, porque hay muchos días de mal tiempo. Tienes que pagar el varadero, estando parado, la pintura y reparaciones. Si encima nos suben el combustible, pues nos come mucho margen de beneficio. Las ayudas han sido un tapabocas.

¿Pero la continuidad del sector en Ibiza está garantizada?

De momento, sí. Tenemos el Centro de Formación Profesional de Can Marines que es un privilegio para el sector marino, porque antes teníamos que salir fuera para estudiar cualquier curso de radio o de patrón.

¿Qué destacaría de su trabajo para las personas interesadas?

La libertad que tienes y la tranquilidad cuando estás en el mar. Si no quieres salir, pues no te embarcas o si en vez de soltar las redes prefieres ir a pescar los calamares o con el curricán, también puedes elegirlo. Si quiero trabajar sábados y domingos, que en verano tenemos la opción, lo hago, pero otras veces quiero disfrutar del fin de semana y paro el jueves hasta el lunes. Te debe gustar y tener paciencia si sales un día y no coges nada.

Sale a pescar solo, ¿no es viable ir acompañado en llaüt hoy en día?

Sí lo es. Si vas a por la langosta o el gerret hacen falta dos, pero debes trabajar mucho para que sea rentable para ambos. Además, el otro pescador se va a casa al llegar a puerto, a no ser que exista un acuerdo diferente, mientras que, si eres patrón, te tocará remendar redes. Necesitas muchas más redes para faenar dos personas y uno solo no las puede tener al día, así que es mejor pescar menos pero que todo sea para ti. La mayoría vamos solos en los llaüts y creo que lo más bonito de este trabajo es no dar explicaciones a nadie si quieres salir más pronto o más tarde. Esa libertad no la vas a tener si vas con un acompañante

En los últimos meses, la pesca recreativa se ha movilizado contra las reservas de interés pesquero, que denominan «falsas reservas».

Deberían entender que son reservas que hemos impulsado, sobre todo, para que la gente que empieza a vivir de la pesca pueda contar con zonas que les resulten rentables. Es un impulso para el relevo generacional. Estamos cansados de ver rocas donde vamos a soltar las redes y se pone alguien con un volantín y se pasa todo el día. O una persona que entra a puerto en lancha a las ocho de la tarde después de pescar todo el día. Esa gente no se ha ido para hacer una comida al día siguiente con sus amigos.

¿Pesca furtiva?

Sí. Seguramente es una parte pequeña de la pesca recreativa, pero hay gente que se paga las vacaciones con ella. Hay 3.000 licencias de pesca recreativa en Ibiza y nosotros somos 60 barcos. A la gente que sale para preparar una comida con los amigos al día siguiente, les da igual que hayan reservas. De hecho, también pueden pescar allí, pero de manera controlada y eso no interesa a otras personas.

¿Cómo están viviendo el centenario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza?

Con mucha ilusión, pero también ha tenido un punto de tristeza por el naufragio [del ‘Charpat II’ en enero, en el que falleció su patrón, Vicent Ramon]. Lo hemos tenido muy presente en todos los actos. Si hemos estado cien años, podemos durar otro siglo.

En los años previos al covid hubo un auge de las ferias impulsadas por el sector pesquero, como la del gerret o el calamar. ¿No van a volver?

Estamos en stand by. A raíz de las ferias, hemos estrechado las relaciones y las colaboraciones con los ayuntamientos. Hemos estado hablando para ver si se reactivan, pero aún existen reticencias por el covid. Parece que se van a potenciar otros eventos, como degustaciones en restaurantes, pero lo más divertido son las ferias, donde nos ponemos a cocinar las colles de pescadores. Teníamos la del gerret en Santa Eulària, la de la gamba y la langosta en Sant Antoni, la del Calamar en Sant Carles, la del salmonete en Ibiza o el concurso de arroces a la marinera en es Martell de Vila.

¿Algún pescado que no le guste?

No, porque puedes adaptar la manera de cocinarlo a sus características para quede queden mejor. Por ejemplo, en Ibiza no tiene valor gastronómico la llampuga, pero…

¿No es ese pescado seco y sangriento que se comen en Mallorca?

Sí, es muy seco, pero no es malo. Puedes compensarlo cocinándolo poco y con salsas. Todo el pescado azul es buenísimo a la brasa de carbón, porque tiene más grasa y se realza más su sabor. Siempre lo aconsejo a la gente que tiene barbacoa, igual que el calamar, que queda buenísimo con el toque ahumado.