Los niños de Ibiza son los que menos acceso a ‘escoleta’ gratis tendrán por la falta de plazas

Las familias de Ibiza que tengan niños de dos años son las que menos podrán beneficiarse en todo Balears de la gratuidad de la escoleta anunciada por el Govern para el próximo curso. El motivo: la falta de plazas públicas de educación de cero a tres años. Una carencia histórica que denuncian desde hace décadas las familias. Una situación que supone, con la puesta en marcha de esta medida, un agravio comparativo que perjudica a las familias de Ibiza.

Entre los centros públicos y los de la oferta complementaria, en Ibiza se ofrecerán 522 plazas de dos a tres años gratuitas, más de 200 menos que en Menorca, que cuenta con 738 a pesar de tener cerca de la mitad de población. Sólo hay que cruzar el número de plazas gratuitas de dos a tres años que se ofrecen en casa isla con los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizados en enero para comprobar el agravio. En Ibiza hay una de estas plazas por cada 13 niños de menos de cuatro años, la proporción más elevada de toda la Comunitat. En Mallorca, esta proporción es de una plaza gratuita por cada diez pequeños de esa edad, una cifra que duplica la que se registra en Menorca y en Formentera, donde hay una plaza de escoleta gratuita por cada cinco niños menores de cuatro años.

Es decir, que la desidia de las administraciones durante años a la hora de crear escoletes públicas en Ibiza tendrá el próximo curso sus consecuencias. Si se mira el total de centros en los que se ofrecerán las plazas gratuitas para los alumnos de dos a tres años, Ibiza es, además, la isla que cuenta con menos centros públicos. En Formentera hay dos y los dos son de titularidad pública. En Menorca lo son 19 de los 20 (un 95%), el 64,4% en Mallorca y apenas un 61% en Ibiza.

«La situación en Ibiza es mucho más compleja de lo que parece», afirma Pepita Costa, presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Ibiza. Costa calificó de «muy buena noticia» el anuncio de la conselleria de Educación, que prevé destinar a esta iniciativa más de diez millones de euros. Durante la presentación de la medida, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Educación, Martí March, explicaron que la intención del Govern es ampliar la gratuidad a todo el ciclo de educación Infantil de cero a tres años. «En Menorca, con el plan 0-3 de Zapatero, los ayuntamientos y el Consell se implicaron. Aquí, en cambio, no ha habido ningún compromiso por parte de las administraciones», critica. De hecho, denuncia que el de Ibiza es el consell insular de Balears que acumula más retraso en la aprobación del reglamento de guarderías. Costa recuerda que a principio de legislatura ya se reunió con el presidente, Vicent Marí, para explicarle la necesidad de aumentar las plazas públicas. De eso, destaca, hace casi tres años. «Nos dicen que el secretario alega que el Consell no tiene competencias», indica Costa, que exige de nuevo al Govern, el Consell y los ayuntamientos que se impliquen en la educación de cero a tres años. Hay que recordar que la escoleta de Can Nebot, en Sant Jordi, estuvo casi diez años acabada y cerrada porque las administraciones no se ponían de acuerdo sobre su gestión.

Desde el Consell de Ibiza justificaron que el retraso se debe a que la intención del Consell «es, a diferencia de en el resto de las islas, además de regular los centros de atención infantil, establecer el marco normativo de ludotecas y madres de día para llegar a un consenso que no provoque la reducción de plazas». Un portavoz de la institución explicó que ya se ha constituido el grupo de trabajo que redactará el texto. «De eso no hace ni un mes», matiza la presidenta de la FAPA.

«Es una buena noticia que no va a tener un buen desarrollo en Ibiza porque las administraciones no se han puesto las pilas en años», insiste la presidenta de la FAPA, que continúa: «La situación en Menorca es mucho mejor. Los ayuntamientos y el Consell llevan años con un compromiso real en la educación Infantil de cero a tres años y eso, ahora, significa que muchas más familias que en Ibiza se podrán beneficiar de la gratuidad de la escoleta». Si no se crean nuevos centros públicos en breve, este agravio con Ibiza seguirá aumentando así como la conselleria de Educación vaya avanzando la aplicación de la gratuidad a los dos otros cursos: menos de un año y de uno a dos años.