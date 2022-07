La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha avanzado que el próximo Govern "no sólo tendrá en cuenta los problemas de los ibicencos, sino que tendrá mucho acento ibicenco".

Según ha informado el PP en una nota de prensa, la presidenta de los populares de Baleares, Marga Prohens, ha avanzado que el próximo Govern "no sólo tendrá en cuenta los problemas de los ibicencos, sino que tendrá mucho acento ibicenco". "Aquí se han hecho las cosas muy bien y por eso siempre digo que el Consell de Ibiza es la mejor carta de presentación del PP para llegar al Govern", ha defendido Prohens este sábado en Ibiza.

Prohens también ha animado a que "Ibiza tiene que estar teñida de azul en 2023". "El PP de Baleares necesita que todos los municipios de la isla estén gobernados por los 'populares'".

De este modo se ha pronunciado la líder del PP balear durante su intervención en la clausura de la Conferencia Política de los populares de Ibiza Obrint Camins, en el Hotel Torre del Mar, donde han participado 200 afiliados y simpatizantes.

Prohens ha moderado un panel en el que han participado los exministros Ana Palacio y José Manuel García Margallo, así como el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP nacional, Esteban González Pons. A la conferencia también ha asistido el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado.

Al hilo de las mesas redondas celebradas sobre sostenibilidad turística y fondos europeos Next Generation, la líder de los 'populares' ha reivindicado la necesidad de "gobiernos serios y solventes", poniendo como ejemplo el Consell de Ibiza presidido por el 'popular' Vicent Marí. "Hablamos de gestión, es la clave. Queremos gobernar para gestionar, porque pensamos que hay otra forma de hacerlo", ha defendido.

Mientras sobre turismo y sostenibilidad ha avisado que "el PP no quiere elegir entre turismo y sostenibilidad, porque no hay una cosa sin la otra"; sobre la inversión de los fondos europeos ha lamentado que "no están llegando a las empresas", alertando de que "es una oportunidad que no se puede desaprovechar" y que "deben servir para transformar".

Finalmente, Prohens se ha comprometido a que "los problemas de los ibicencos serán problemas también de ella" y ha destacado el problema de la vivienda, sobre el que ha recordado que la formación está trabajando en su propia ley, y el de la sanidad.

Por otra parte, el presidente del PP Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha destacado la importancia “de encarar este último año una legislatura intensa marcada por una grave crisis económica y agravada por la crisis energética y la inflación descontrolada”.

Marí ha recordado que los gobiernos en el Consell y los ayuntamientos han estado en primera línea de acción adoptando decisiones y protegiendo a los más vulnerables. "Hay que recordar y explicar el liderazgo de Vicent Marí aunando esfuerzos de todas las administraciones, capitaneando las acciones a desarrollar en los centros de acogida, en la disposición de mayores recursos sanitarios como ca na Majora o en dotarnos de centros de vacunación”, ha señalado.

Bosó ha asegurado que ha que luchar "decididamente contra el intrusismo y la oferta ilegal, porque no queremos listillos que se aprovechen de nuestro nombre ni el descontrol de una especulación que nada aporta”.

Marí ha instado a "dar un mejor gobierno" al país con el Presidente Antonio Núñez Feijóo y "un mejor Govern balear" con Marga Prohens que "desmadeje la jungla normativa de Armengol en lugar de poner palos en las ruedas”.